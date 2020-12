ADLPartner : A suivre aujourd'hui

L’assemblée générale mixte des actionnaires d’ADL Partner a approuvé l’intégralité des 19 résolutions proposées par le directoire du groupe. Ainsi, l’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende exceptionnel de 0,45 euro par action compte tenu de l’absence de distribution de dividende ordinaire décidée en juin dernier au titre de l’exercice 2019 dans un contexte d’incertitudes lié à l’épidémie de Covid-19. La date de détachement de ce dividende exceptionnel est fixée au 16 décembre prochain et sa mise en paiement interviendra le 18 décembre.



Les actionnaires ont également décidé le changement de mode de gouvernance de la société qui se traduit par le passage d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance à une société anonyme à conseil d'administration. " Cette évolution vise à simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de l'actualisation de la stratégie et de l'organisation du groupe autour de six pôles commerciaux ", explique ADL Partner.



Enfin, le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale a désigné Bertrand Laurioz en tant que Président Directeur Général. En parallèle, Philippe Vigneron a été nommé Vice-Président du conseil d'administration et président d'honneur.