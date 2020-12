COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 11 décembre 2020 (18h00) ADLPartner : assemblée générale mixte du 11 décembre 2020 Dividende exceptionnel de 0,45 € par action, mis en paiement le 18 décembre

Simplification du mode de gouvernance et nomination de trois nouveaux administrateurs Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, l'assemblée générale mixte de ce jour s'est tenue à huis clos sous la présidence de Monsieur Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance du Groupe ADLPartner. Le quorum s'est établi à 82,6 %. Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont approuvé l'intégralité des 19 résolutions proposées par le directoire du Groupe. Dividende exceptionnel L'assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 0,45 € par action compte tenu de l'absence de distribution de dividende ordinaire décidée en juin dernier au titre de l'exercice 2019 dans le contexte alors d'incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19. La date de détachement de ce dividende exceptionnel est fixée au 16 décembre 2020 et sa mise en paiement interviendra le 18 décembre 2020. Approbation du changement de mode de gouvernance Les actionnaires ont décidé le changement de mode de gouvernance de la société qui se traduit par le passage d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance à une société anonyme à conseil d'administration. Cette évolution vise à simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de l'actualisation de la stratégie et de l'organisation du Groupe autour de six pôles commerciaux. Les résolutions sur le changement corrélatif des statuts de la Société, le transfert au conseil d'administration des autorisations et délégations consenties par l'assemblée générale au directoire, ainsi que la politique de rémunération du Président Directeur Général et celle des mandataires sociaux, ont également été approuvées. Nomination du conseil d'administration L'assemblée générale a décidé la nomination au nouveau conseil d'administration de 11 administrateurs (5 femmes et 6 hommes) pour une durée de trois exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les précédents membres du directoire et du conseil de surveillance ont été reconduits aux fonctions d'administrateurs, à l'exception de Monsieur Olivier Riès, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, et de Monsieur Xavier Bouton et Madame Isabelle Spitzbarth, qui avaient préalablement fait part de leur volonté de démissionner de leur mandat pour raisons personnelles. L'assemblée générale a également nommé trois nouveaux administrateurs indépendants : Madame Delphine Grison, Monsieur Stéphane Treppoz et Monsieur Xavier Gandillot. Leur nomination permettra d'enrichir les compétences du conseil et ses réflexions dans le cadre de ses décisions. L'assemblée a enfin décidé de nommer Monsieur Dinesh Katiyar en qualité de censeur, pour une durée de trois exercices ADLPartner | communiqué de presse du 11 décembre 2020 1/3

Nomination du Président-Directeur Général et du Vice-Président Le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale a désigné Monsieur Bertrand Laurioz en tant que Président Directeur Général. Monsieur Philippe Vigneron a été nommé Vice-Président du conseil d'administration et président d'honneur. Le conseil d'administration a également décidé la création de trois comités consultatifs et de leur composition : Le comité d'audit est composé de Madame Robin Smith, Madame Delphine Grison et Monsieur Roland Massenet qui en assure la présidence.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de Monsieur Philippe Vigneron, Monsieur Xavier Gandillot et Madame Robin Smith qui en assure la présidence.

Le comité du développement est composé de Monsieur Stéphane Treppoz, Monsieur Roland Massenet, Monsieur Dinesh Katyar et Monsieur Bertrand Laurioz qui en assure la présidence. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont consultables sur le site internet de la société à l'adresse suivante : https://www.adlperformance.com/fr/assemblees-generales Biographies des trois nouveaux administrateurs Madame Delphine Grison Madame Delphine Grison, 52 ans, est présidente de DGTL Conseil depuis 2014, société à travers laquelle elle exerce des missions de conseil, et administratrice de Solocal depuis 2017 après avoir été administratrice d'Asmodée Holding entre 2014 et 2018. Elle a été entre 2015 et 2020 directrice marketing et data intelligence de CBRE France, après 15 ans dans les médias, où elle a notamment dirigé la business-unit digitale de Lagardère Active. Madame Delphine Grison est une ancienne élève de l'ENS (1987), docteur en physique quantique (1992) et ingénieur des Ponts et Chaussées (1994). Monsieur Stéphane Treppoz Monsieur Stéphane Treppoz, 54 ans, est un entrepreneur, investisseur et administrateur d'entreprise. Il débute sa carrière aux États-Unis, d'abord pour Arthur Andersen à New-York, puis rejoint en 1990 la filiale américaine de Meccano comme Vice-Président puis en tant que Président. Sa carrière se poursuit en France, au sein de la Générale des Eaux qui deviendra Vivendi. Il y lance alors la première expérimentation d'accès à Internet haut débit par le réseau câblé de la ville de Nice. En 1998, après la prise de contrôle d'AOL France par Vivendi, il devient PDG d'AOL France jusqu'en 2004. Alors qu'il exerce en tant que consultant auprès du fonds d'investissement Wendel Investissement, il intervient auprès de la start-up Sarenza spécialisée dans la vente en ligne de chaussures dont il devient président puis premier actionnaire de 2007 jusqu'à 2018 et la vente de Sarenza à Monoprix. En 2008, il crée ISAI, le fonds d'investissement des entrepreneurs Internet, avec Pierre Kosciuzko-Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux, Christophe Raynaud et Ouriel Ohayon. Monsieur Stéphane Treppoz est diplômé d'HEC (1989). Monsieur Xavier Gandillot Monsieur Xavier Gandillot, 60 ans, a démarré sa carrière au Boston Consulting Group, où il a notamment dirigé la pratique technologique pour les bureaux de Paris et de Bruxelles, conseillant de gros clients européens sur des questions stratégiques. Il occupe ensuite divers postes de direction internationale au sein de sociétés américaines et européennes de l'Internet, de la technologie et des médias telles qu'Alcatel, Dell, ADLPartner | communiqué de presse du 11 décembre 2020 2/3

Neuf Telecom, Cdiscount et Wolters-Kluwer, assure la présidence du Syndicat de la Presse Professionnelle et devient administrateur de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée. Il dirige aujourd'hui sa propre entreprise de conseil en management, Twice Again, qui aide les entreprises technologiques ambitieuses de taille moyenne à relever leurs défis stratégiques. Monsieur Xavier Gandillot est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Prochains rendez-vous Chiffre d'affaires annuel 2020 le 26 février 2021, après bourse ADLPartner en bref Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d'acquisition, de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd'hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et emploie plus de 500 personnes. ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C. Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlperformance.com CONTACTS ADLPartner Calyptus Relations Investisseurs & Information financière Cyril Combe tel : +33 1 41 58 72 03 tel : +33 1 53 65 68 68 relations.investisseurs@adlpartner.fr adlpartner@calyptus.net ADLPartner | communiqué de presse du 11 décembre 2020 3/3

