COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 septembre 2020 (18h00)

ADLPartner : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020





Progression des résultats malgré la crise sanitaire

Proposition de versement d’un dividende exceptionnel de 0,45 € par action lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2020

Projet de simplification du mode de gouvernance de la société

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont impacté l’activité du Groupe ADLPartner au premier semestre 2020. Dès le début du confinement, le Groupe a engagé un plan d’actions rigoureux afin d’en réduire les conséquences et de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs.

Dans les activités magazines et assurances, le Groupe a réduit le volume de ses campagnes de prospection, compte tenu des difficultés d’acheminement des courriers pendant le confinement et des décisions de certains partenaires de reporter leurs opérations d’acquisition ou de fidélisation de clients. Ces opérations ont redémarré progressivement à partir de la mi-mai, et ont obtenu des résultats sensiblement supérieurs aux anticipations établies au début de la crise

Parallèlement, les activités magazines ont poursuivi leur important recentrage. La commercialisation des offres ADD (Abonnements à Durée Déterminée) et LOAV (Livres, Objets, Audio, Vidéo) sous la marque France Abonnements a été arrêtée au cours du semestre.

Les activités de marketing digital, qui regroupent les activités de Conseil et de Services Marketing du Groupe, ont été touchées par le report ou la diminution de certains budgets par les annonceurs dans une conjoncture totalement inédite. L’activité de Conseil a mieux résisté sur le semestre avec la poursuite de la dynamique de développement de la filiale Converteo. Les activités de Services Marketing ont été plus fortement pénalisées malgré l’acquisition fin janvier du fonds de commerce de la société Ividence, spécialiste de la publicité native au sein des newsletters.

RESULTATS

Données consolidées - en M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d’affaires 64,84 66,88 - 3 % Résultat opérationnel

En % CA 5,84

9,0% 5,09

7,6% + 15 % Résultat net part du groupe

En % CA 3,87

6,0% 2,99

4,5% + 29 %

Le chiffre d’affaires1 atteint 64,8 M€, en retrait de 3 % par rapport au premier semestre 2019, tandis que le Volume d’Affaires Brut2 baisse également de 3 % à 136,6 M€.

Le résultat opérationnel s’élève à 5,8 M€ au premier semestre 2020, soit 9,0 % du chiffre d’affaires contre 7,6 % au premier semestre 2019. Cette évolution s’explique par la progression de la rentabilité dans les activités magazines et assurances compte tenu de la diminution des investissements commerciaux dans le contexte de crise sanitaire et de la réduction des charges consécutive à l’arrêt des offres France Abonnements. Dans les activités de marketing digital, le niveau d’activité, en deçà des attentes, pèse sur la rentabilité malgré le recours aux mesures de chômages partiels proposées par l’État.

Après une charge d’impôt en légère diminution (1,9 M€), le résultat net part du groupe s’élève à 3,9 M€ contre 3,0 M€ l’année précédente, soit une progression de 29 %.

STRUCTURE FINANCIERE

Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres du Groupe s’établissent à 26,7 M€ au 30 juin 2020 contre 22,7 M€ au 31 décembre 2019.

La trésorerie nette du Groupe ressort à 38,6 M€ au 30 juin 2020 contre 29,0 M€ au 31 décembre 2019 et 23,6 M€ au 30 juin 2019. La dette financière s'élève à 7,2 M€ contre 6,8 M€ au 31 décembre 2019 ; elle est principalement constituée de l'engagement de rachat de la participation minoritaire dans Converteo.

L’actif net réévalué3 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d’abonnements à durée libre actifs à la presse magazine, atteint 132,5 M€ au 30 juin 2020, soit 32,6 € par action, hors auto-détention. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

DIVIDENDE EXCEPTIONNEL

Dans le contexte inédit de crise sanitaire, le directoire d’ADLPartner avait annoncé dans son communiqué de presse du 27 mars 2020 sa décision de renoncer à proposer une distribution de dividende au titre de l’exercice 2019, proposition qui avait été acceptée par l’assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2020, et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende exceptionnel au troisième trimestre 2020.

A cette fin, le directoire a décidé de convoquer à titre extraordinaire une assemblée générale le 11 décembre 2020 pour proposer le versement d’un dividende exceptionnel de 0,45 euro par action. Ce dividende exceptionnel serait mis en paiement le 18 décembre 2020. La situation financière solide et le niveau élevé de trésorerie permettent d'assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant de liquidités pour poursuivre la stratégie de croissance rentable du Groupe ADLPartner.

GOUVERNANCE

Le directoire, en accord avec le conseil de surveillance d’ADLPartner, a également décidé de soumettre à l’assemblée générale du 11 décembre 2020, la transformation du mode de gouvernance de la société. Sous réserve de l'approbation de cette proposition par les actionnaires, la structure duale actuelle composée d'un conseil de surveillance et d'un directoire sera remplacée par une organisation à conseil d'administration.

Cette proposition de modification correspond à la volonté de simplifier les processus de décision opérationnels et s’inscrit dans le cadre de l’actualisation de la stratégie et de l’organisation du Groupe autour de six pôles commerciaux.

Parallèlement, Monsieur Olivier Riès, membre du directoire a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après plus de 30 ans dans le Groupe ; il quittera ses fonctions à la fin de 2020. Le conseil de surveillance remercie chaleureusement Monsieur Olivier Riès pour son engagement et sa contribution importante au développement du Groupe ADLPartner.

PERSPECTIVES

Malgré l’incertitude sur la vigueur de la reprise, le Groupe ADLPartner est confiant dans ses perspectives de développement. Le Groupe optimise d’une part ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de soutenir ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s’appuie d’autre part sur ses ressources financières pour renforcer durablement sa place d’acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le directoire a arrêté les états financiers sociaux et consolidés le 18 septembre 2020 et le conseil de surveillance a confirmé le 25 septembre 2020 son absence d’observation sur les états financiers consolidés au 30 juin 2020. Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels, les procédures d’audit ayant été effectuées. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.adlperformance.com/fr/documentation.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020, le 27 novembre 2020 (après Bourse)

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 500 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

3 L’Actif Net Réévalué représente la somme des fonds propres et de la valeur actualisée des revenus nets futurs générés par le portefeuille d’Abonnements à Durée Libre actifs. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

