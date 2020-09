ADLPartner : Rapport financier semestriel 2020 publié le 25 septembre 2020

1.RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

1.1. PRESENTATION GENERALE

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d'acquisition, de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd'hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner emploie plus de 500 personnes.

Le Groupe regroupe des activités fortement complémentaires, avec des activités BtoC : abonnements et souscriptions qui

permettent de générer des revenus réguliers, associées à des activités BtoB : prestations de services marketing clé en main avec des solutions de conseil et d'accompagnement en data marketing.

Le Groupe commercialise trois offres principales:

1. Magazines (62 % du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2020)

Leader européen de la fidélisation de clients par la presse magazine, le Groupe commercialise des abonnements magazines depuis plus de 40 ans. Diffusé principalement en marque blanche, l'abonnement à durée libre est la ligne de produits principale.

2. Assurances (4 % du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2020)

Via sa filiale ADLP Assurances, le Groupe propose des produits d'assurance par marketing direct à ses clients et prospects et à ceux de ses partenaires. Cette offre s'appuie sur les savoir-faire historiques du Groupe dans la vente directe de services récurrents pour l'adapter au marché de l'assurance.

3. Marketing digital (34 % du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2020)

Ces offres regroupent les activités de Conseil & Technologie et de Services Marketing (mises en œuvre par ADLPartner et ses filiales Activis, Converteo, Leoo, Ividence et ADLPartner Hispania). L'ensemble de leurs compétences permet de proposer des solutions cross-canal sur mesure et novatrices afin d'accompagner les entreprises dans leur création de valeur en maximisant la performance de leurs actions marketing et la valorisation de la connaissance client. A travers ces offres, le Groupe occupe d'ores et déjà une place majeure sur le marché de la data et du marketing digital, en France et en Espagne, en accompagnant un grand nombre de marques paneuropéennes.

1.2. FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2020

Activité impactée par la crise sanitaire

La crise sanitaire et ses lourdes conséquences économiques ont impacté l'activité du Groupe ADLPartner au premier semestre 2020. Dès le début du confinement, le Groupe a engagé un plan d'actions rigoureux afin d'en réduire les conséquences, notamment en ayant recours aux mesures de chômages partiels proposées par l'État, et afin de préserver la santé et la sécurité de l'ensemble de ses collaborateurs, en mettant en place les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de ses activités avec la généralisation du travail à domicile.

Pendant la période de confinement, la Groupe a réduit le volume de ses campagnes de prospection dans les activités magazines et assurances, compte tenu des difficultés d'acheminement des courriers et des décisions de certains partenaires de reporter leurs opérations d'acquisition ou de fidélisation de clients. Ces opérations ont redémarré progressivement à partir de la mi-mai.

Parallèlement, les activités magazines ont poursuivi leur important recentrage. La commercialisation des offres ADD (Abonnements à Durée Déterminée) et LOAV (Livres, Objets, Audio, Vidéo) sous la marque France Abonnements a été arrêtée au cours du semestre. Le Groupe poursuit désormais le développement des activités ADD sous les marques FAE et OFUP, ainsi que celui de la marque France Abonnements avec l'offre ADL.

