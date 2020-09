COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 septembre 2020 (8h00)

ADLPartner accélère sa transformation et renforce ses solutions en data marketing cross-canal en BtoC et en BtoB

Poursuite des investissements avec l’intégration de deux nouvelles acquisitions

Nouvelle organisation du Groupe pour soutenir l’expansion des offres

Le Groupe ADLPartner annonce le rachat de deux entreprises des secteurs de la communication et du marketing : Pschhh, agence de planning stratégique et de création, et AWE, société de marketing digital spécialiste du marketing BtoB. Ces investissements s’accompagnent d’une nouvelle organisation du Groupe en 6 pôles d’activités et de la nomination d’une nouvelle Directrice Générale du Pôle Presse.

Bertrand Laurioz, Président du Directoire :

« Les collaborateurs du Groupe ADLPartner ont su réagir face à la crise du Covid de façon courageuse, solidaire, en imaginant à chaque fois de nouvelles solutions pour nous-même et pour nos clients. En donnant aujourd’hui plus d’autonomie à nos pôles d’activité, nous voulons permettre à chaque entité d’affermir sa stratégie, de mieux appréhender son marché et de mener avec énergie les actions nécessaires au service de notre ambition. En cette période de crise, notre modèle économique prouve toute sa résilience et nous permet de poursuivre avec détermination notre croissance. Ainsi, nous avons racheté durant l’été 2020, deux entreprises qui vont nous permettre de nous renforcer à la fois sur le marketing BtoC et le marketing BtoB. Le Groupe ADLPatner aura intégré trois entreprises (Ividence, Pschhh, AWE) en l’espace de 7 mois. La crise est donc pour nous un accélérateur de transformation et de croissance. »

Acquisitions de Pschhh et AWE : des accélérateurs de croissance sur des enjeux majeurs du marketing cross-canal

Ces deux acquisitions, via le rachat d’actifs de Pschhh et via une prise de participation majoritaire dans AWE, font suite au rachat des actifs de l’entreprise Ividence au début de l’année 2020 et portent à six le nombre d’entreprises acquises en moins de 10 ans.

Avec le rachat des actifs de l’agence Pschhh, le Groupe ADLPartner dispose désormais d’un planning stratégique puissant qui s’appuie sur les insights data qui font la force du Groupe. Pschhh apporte sa créativité à l’ensemble des activités du Groupe et son intégration s’accompagne d’une nouvelle direction de la création qui va permettre au Groupe de se positionner face aux grandes agences et d’adresser, plus largement, des sujets d’activation marketing par la publicité, le brand content et le marketing opérationnel.

Avec AWE, le Groupe ADLPartner renforce ses expertises en marketing BtoB notamment auprès des secteurs de l’industrie, de la technologie, et des services. Basée à Levallois Perret, cette société de 37 collaborateurs présente d’importantes synergies avec les offres de services marketing du Groupe. Cette acquisition a deux atouts : elle renforce la non-dépendance économique au secteur BtoC et permet de déployer des dispositifs innovants d’acquisition de leads innovants et performants.

A travers ces deux nouvelles opérations, le Groupe ADLPartner renforce sa position d’acteur de référence dans le marketing digital avec des expertises déployées sur toute la chaîne de valeur du marketing client et des offres sur-mesure de marketing cross-canal à grande échelle nourries par la data.

En outre, les deux transactions ont été conclues à des termes attractifs et la structure financière du Groupe restera solide.

Une nouvelle organisation opérationnelle en 6 pôles pour favoriser le développement des offres spécifiques par marché

Construit sur la performance business et porté par une forte expérience dans la maîtrise de la data et de l’activation multicanal, le Groupe accélère aujourd’hui sa transformation dans un contexte de sophistication croissante du secteur du data marketing.

La force du Groupe ADLPartner réside dans la complémentarité de ses activités, avec des activités BtoC : abonnements et souscriptions qui permettent de générer des revenus réguliers, associées à des activités BtoB : prestations de services marketing clé en main avec des solutions de conseil et d’accompagnement en data marketing.

Afin de favoriser le développement des offres spécifiques par marché, le Groupe ADLPartner adopte une nouvelle organisation en pôles d’activités qui repose sur une approche décentralisée des décisions pour capitaliser sur les compétences spécifiques de chaque pôle, garantir l’agilité nécessaire sur un marché complexe et gagner in fine en fluidité et en pertinence dans les solutions proposées aux clients.

L’activité opérationnelle du Groupe s’organise ainsi en 6 Pôles d’activités :

Le Pôle Presse : Leader européen de la fidélisation de clients par la presse magazine, le pôle commercialise des abonnements magazines depuis plus de 40 ans.

Le Pôle Assurance : Depuis 2013, ADLPAssurances (courtier) propose des produits d’assurance par marketing direct via une marque BtoC en propre (AVoCotés) et également aux clients et prospects de marques partenaires.

Le Pôle Conseil et Technologie : Afin d’aider les marques à accélérer leur performance business, ADLPartner, au travers du cabinet de conseil Converteo, propose un accompagnement spécialisé dans la transformation digitale et data des entreprises (Data & Business, Analytics & Digital products, Media & CRM et Technology.

Le Pôle Services Marketing : Proposant des prestations d’agence, ce pôle fournit des services marketing aux annonceurs afin de leur permettre de concevoir et mettre en œuvre de bout en bout des campagnes marketing cross-canal allant de l’acquisition jusqu’à la fidélisation.

Le Pôle Iberia : Proposant des prestations d’agence, ce pôle fournit des services marketing aux annonceurs, en Espagne et au Portugal.

Le Pôle Diversification BtoC : Ce pôle a pour ambition de développer de nouvelles activités à destination des particuliers, en s’appuyant sur les compétences data et marketing du Groupe.

Chaque pôle développera son activité et sa rentabilité, en s’appuyant sur des fonctions centrales et sur les compétences présentes dans les autres pôles. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de renforcer le management de ces activités dans la phase de croissance et de diversification.

Nancy Faure rejoint le Groupe ADLPartner et prend la Direction générale du Pôle Presse

Le directoire du Groupe a nommé Madame Nancy Faure à la direction du Pôle Presse. Elle prendra ses fonctions à partir de la fin septembre 2020. Son expérience du marketing print et digital permettront d’en poursuivre le développement.

Biographie de Madame Nancy Faure

Diplômée de l’ESSEC (1997) et titulaire en complément d’une licence de droit des affaires, Nancy Faure, débute sa carrière en 1998 en tant que consultante au sein du cabinet de conseil A.T. Kearney où elle reste 3 ans. En 2000, elle rejoint une start-up, Modern Media, comme Business Developer. 2 ans plus tard, Nancy Faure intègre le groupe ACCOR où durant 12 ans elle occupe différentes fonctions Marketing, Commerciales et Digitales. Elle est notamment Directrice exécutive Marketing pour Ibis et Directrice exécutive des Projets Commerciaux pour l’ensemble du groupe. Nancy Faure poursuit sa carrière dans le secteur du tourisme : elle rejoint d’abord la société The Ascott Limited en 2014 comme Directrice exécutive Vente, Digitale et Marketing Europe puis en 2018, elle devient la Directrice Générale France de Travelzoo, un media digital. Elle rejoint le Groupe ADLPartner en septembre 2020.

