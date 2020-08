ADLPartner : baisse de 3,1% du CA au 1er semestre

31/08/2020 | 09:32

ADLPartner a annoncé vendredi soir, au titre du premier semestre 2020, un chiffre d'affaires de 64,8 millions d'euros, en baisse de 3,1% en comparaison annuelle, et un volume d'affaires brut de 136,6 millions, en retrait de 3,2%.



Après un premier trimestre en croissance de 6,3%, l'activité ralentit au deuxième trimestre (-12,5% en comparaison annuelle) en raison de l'impact de la crise sanitaire sur la dynamique commerciale et de l'arrêt prévu des activités France Abonnements.



Malgré l'incertitude sur la vigueur de la reprise, ADLPartner se dit confiant dans ses perspectives de développement, précisant qu'il optimise ses investissements commerciaux en magazines et assurances 'afin de soutenir ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents'.



