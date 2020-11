COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 20 novembre 2020 (18h00)

ADLPartner : modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 11 décembre 2020

ADLPartner informe ses actionnaires que l'assemblée Générale mixte a été convoquée le vendredi 11 décembre 2020 à 9 heures au 15 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93100).

Dans le contexte évolutif de l’épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, le directoire de la société a décidé de tenir exceptionnellement l’assemblée générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires, sous réserve toutefois que la réglementation le permette expressément (ce qui n’est pas le cas actuellement l’assemblée générale se tenant après le 30 novembre 2020).

Compte tenu de cette incertitude, les actionnaires sont invités à privilégier le vote par correspondance ou à donner pouvoir sans indication de mandataire ou à toute personne de leur choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet.

Les actionnaires sont également invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la société accessible à l’adresse suivante : https://www.adlperformance.com/fr/assemblees-generales , les modalités d’organisation de l’assemblée générale pouvant évoluer en fonction des évolutions légales et des impératifs sanitaires.

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 octobre 2020. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites. Ces questions, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, doivent être envoyées en priorité par voie électronique à l'adresse email suivante : relations.investisseurs@adlpartner.fr , (ou à défaut de pouvoir les envoyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social) au plus tard le 4ème jour ouvré avant l'assemblée.

Conformément à l’article R 225-73-1 du Code de commerce, les documents préparatoires à l’assemblée, incluant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, sont disponibles sur le site internet de la société ( https://www.adlperformance.com/fr/assemblees-generales ).

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementaires applicables, les documents et renseignements concernant l’assemblée, par simple demande écrite et en privilégiant la voie électronique auprès de :

ADLPartner, Direction Financière, 3, rue Henri Rol Tanguy – 93100 Montreuil, à l’attention de Monsieur Emmanuel Gougeon ; email : relations.investisseurs@adlpartner.fr .



. Société Générale, Département Titres et Bourse, 32, rue du Champ de Tir – 44300 Nantes ; email : assemblees.generales@sgss.socgen.com .

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 500 personnes. ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net





