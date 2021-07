ADLPartner : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ADLPartner et NATIXIS ODDO BHF

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 2 juillet 2021 (18h00)

Bilan semestriel du contrat de liquidité

entre ADLPartner et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par ADL PARTNER à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2021 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

8.965 titres

12.828,31 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 04/01/2021 au 30/06/2021 ont été exécutées :

310 Transactions à l'achat

313 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

15.799 titres et 264.325,8 euros à l'achat

12.896 titres et 215.586,7 euros à la vente

ADLPartner / ADLPerformance en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPerformance conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et emploie plus de 500 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

CONTACTS



ADLPartner / ADLPerformance

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr





Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net





ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 310 15799 264327,9 313 12896 215588,5 04/01/2021 5 150 2190,4 1 1 14,9 05/01/2021 2 2 29,3 8 201 2999,7 06/01/2021 1 67 991,6 2 90 1350 07/01/2021 0 0 0 2 132 1973,4 08/01/2021 1 133 1968,4 2 151 2257,5 11/01/2021 4 231 3411,4 2 149 2227,4 12/01/2021 3 397 5859,6 1 1 14,8 13/01/2021 0 0 0 7 735 10935,7 14/01/2021 2 181 2660,8 2 180 2672,9 15/01/2021 4 109 1602,3 1 163 2404,3 18/01/2021 4 171 2530,8 0 0 0 19/01/2021 1 1 14,8 2 180 2682 20/01/2021 2 173 2560,6 1 1 15 21/01/2021 5 122 1823,9 1 1 15 22/01/2021 4 180 2713,7 1 1 15,2 25/01/2021 2 68 1006,6 2 101 1515 26/01/2021 3 84 1243,2 1 1 14,8 27/01/2021 4 135 2011,5 1 1 14,9 28/01/2021 4 227 3359,6 1 1 14,8 29/01/2021 1 1 14,8 1 1 14,8 01/02/2021 1 1 14,7 1 1 14,7 02/02/2021 3 181 2706 0 0 0 03/02/2021 2 2 29,6 2 101 1504,8 04/02/2021 1 1 14,9 3 201 3014,9 05/02/2021 1 1 15,1 5 314 4790,3 08/02/2021 1 1 15,3 1 1 15,3 09/02/2021 2 181 2715,1 1 1 15,1 10/02/2021 1 1 15,1 1 1 15,1 11/02/2021 3 81 1215,1 1 1 15,1 12/02/2021 1 1 15,1 9 688 10927,4 15/02/2021 3 181 2896 1 1 16 16/02/2021 1 1 16,2 5 451 7441,2 17/02/2021 2 151 2438,8 1 1 16,3 18/02/2021 1 1 16,9 25 901 15354,4 19/02/2021 1 1 17,5 2 151 2657,5 22/02/2021 3 180 3168 0 0 0 23/02/2021 10 1120 19198 0 0 0 24/02/2021 0 0 0 3 304 5202,1 25/02/2021 1 1 17,3 3 146 2511,3 26/02/2021 6 361 6128,1 2 6 103,1 01/03/2021 2 141 2348 4 157 2654 02/03/2021 4 241 4005,7 1 1 16,7 03/03/2021 1 1 17 2 2 34 04/03/2021 1 1 16,7 1 1 16,7 05/03/2021 1 1 16,9 1 1 16,9 08/03/2021 1 1 17 2 2 34 09/03/2021 2 181 3022,8 1 1 16,8 10/03/2021 2 112 1859,4 5 141 2368,8 11/03/2021 4 141 2347,7 2 61 1024,7 12/03/2021 3 110 1828,2 1 1 16,8 15/03/2021 1 1 16,7 1 1 16,7 16/03/2021 1 1 16,6 1 1 16,6 17/03/2021 5 181 2986,5 2 139 2314,2 18/03/2021 3 233 3816,2 1 1 16,6 19/03/2021 1 1 16,4 2 16 262,4 22/03/2021 1 1 16,4 4 236 3890,4 23/03/2021 1 1 16,5 2 201 3316,5 24/03/2021 2 181 2959,4 1 1 16,4 25/03/2021 5 181 2967,2 1 1 16,4 26/03/2021 1 1 16,5 2 201 3316,5 29/03/2021 1 1 16,6 3 63 1048,9 30/03/2021 2 181 2986,7 1 1 16,7 31/03/2021 2 181 2986,7 7 394 6618,4 01/04/2021 1 1 16,9 10 496 8489,6 06/04/2021 0 0 0 2 150 2647,5 07/04/2021 2 351 6177,6 0 0 0 08/04/2021 6 336 5909,5 0 0 0 09/04/2021 1 98 1705,2 2 150 2640 12/04/2021 3 361 6245,5 1 1 17,5 13/04/2021 1 1 17,2 3 53 919,4 14/04/2021 4 102 1749,4 2 99 1717,5 15/04/2021 4 260 4459,3 1 1 17,4 16/04/2021 2 181 3077,2 2 86 1492 19/04/2021 3 95 1615 11 300 5137,5 20/04/2021 7 470 7996,3 0 0 0 21/04/2021 0 0 0 7 300 5092,5 22/04/2021 5 360 6118,8 2 26 443,3 23/04/2021 2 158 2693,9 7 596 10271,3 26/04/2021 1 1 17,4 8 144 2505,6 27/04/2021 1 1 17,4 3 151 2642,4 28/04/2021 2 4 68,7 1 1 17,5 29/04/2021 1 1 17,3 1 1 17,3 30/04/2021 5 301 5159,2 1 1 17,2 03/05/2021 1 1 17,3 2 6 104 04/05/2021 1 1 17,4 5 146 2533,1 05/05/2021 1 1 17,4 1 1 17,4 06/05/2021 2 181 3113,3 1 1 17,3 07/05/2021 3 212 3610 1 1 17,1 10/05/2021 0 0 0 2 22 374 11/05/2021 3 156 2636,4 1 1 17,1 12/05/2021 0 0 0 2 149 2547,9 13/05/2021 1 24 405,6 0 0 0 17/05/2021 2 21 358,1 5 451 7817,1 18/05/2021 1 1 17,2 4 41 711,1 19/05/2021 12 705 12110,5 1 1 17,3 20/05/2021 2 87 1483,4 1 1 17,1 21/05/2021 2 23 391,1 1 1 17,1 24/05/2021 4 70 1197 4 301 5199,6 25/05/2021 4 361 6227,3 1 1 17,3 26/05/2021 2 112 1915,3 1 1 17,2 27/05/2021 1 1 17,2 5 151 2642,2 28/05/2021 1 1 17,6 3 151 2665,1 31/05/2021 1 1 17,7 7 551 9962,7 01/06/2021 4 438 7900,9 2 150 2707,5 02/06/2021 3 204 3606,7 2 2 36,4 03/06/2021 1 1 17,9 5 277 5040,7 04/06/2021 4 245 4437,2 4 25 455 07/06/2021 1 1 18,5 10 451 8328,5 08/06/2021 1 1 18,6 1 1 18,6 09/06/2021 1 1 18,9 1 1 18,9 10/06/2021 10 837 15246,8 1 1 18,8 11/06/2021 4 181 3194,9 1 1 17,9 14/06/2021 1 1 17,7 1 1 17,7 15/06/2021 2 181 3276,2 1 1 18,2 16/06/2021 1 1 18,1 1 1 18,1 17/06/2021 1 1 18,2 1 1 18,2 18/06/2021 6 518 9191,5 1 1 18 21/06/2021 4 159 2703,5 1 1 17,5 22/06/2021 3 12 208,2 8 451 8027,4 23/06/2021 2 151 2552,4 1 1 17,4 24/06/2021 4 192 3221,3 1 1 16,6 25/06/2021 5 110 1822 1 1 16,7 28/06/2021 3 101 1656,4 1 1 16,4 29/06/2021 9 401 6546,7 1 1 16,7 30/06/2021 2 66 1059,8 2 6 97,3

Pièce jointe