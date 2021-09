ADLPerformance : hausse de 23% du résultat net semestriel

ADLPerformance publie au titre des six premiers mois de 2021 un résultat net part du groupe en croissance de 23% à 4,7 millions d'euros et un EBITDA retraité en hausse de 9% à 9,3 millions, représentant 14,5% de la marge brute.



Le chiffre d'affaires du spécialiste du marketing cross-canal a atteint 75,5 millions d'euros, en croissance de 16% par rapport au premier semestre 2020, tandis que sa marge brute est ressortie en hausse de 12% à 63,9 millions.



'Les avancées réalisées, portées par nos équipes talentueuses et la dynamique de conquête qui les anime, confortent pleinement notre ambition de devenir un leader européen du data marketing à l'horizon 2025', commente son PDG Bertrand Laurioz.



