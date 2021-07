ADM Endeavors, Inc. (OTCQB : ADMQ) : annonce un rapport Goldman favorable à ADMQ et prend acte de la sous-évaluation d'ADMQ

ADM Endeavors, Inc. (OTCQB : ADMQ) a annoncé aujourd’hui que Goldman Small Cap Research avait publié un nouveau rapport sur ADMQ. Cette recherche Goldman rapporte qu’ADMQ est sous-évaluée et projette un objectif de cours de 0,22 USD sur six mois.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210702005472/fr/

ADMQ (Photo: Business Wire)

Le PDG d’ADM Endeavors, Marc Johnson, a déclaré : « Lorsque les professionnels voient le même potentiel que celui constaté chaque jour ici chez ADMQ, c’est un compliment. Nous allons donc continuer à faire le maximum pour optimiser nos ventes et nos bénéfices au profit des actionnaires et de l’entreprise. »

Lien de Goldman Research : https://www.goldmanresearch.com/202106231323/Opportunity-Research/undervalued-adm-enjoys-major-growth-ahead.html

ADM ENDEAVORS, INC.

Undervalued ADM Enjoys Major Growth Ahead (Étant sous-évaluée, ADM va bientôt connaître une croissance majeure)

Rob Goldman 24 juin 2021 rob@goldmanresearch.com ADM ENDEAVORS, INC. (OTCQB – ADMQ - 0,085 USD) Secteur : Services spécialisés 6 mois Objectif de cours : 0,22 USD

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Depuis 2010, Just Right Products, Inc., une filiale en propriété exclusive d’ADM Endeavors Inc., exploite une entreprise verticale intégrée diversifiée, dans la région de Dallas/Fort Worth, dont l’activité comprend une division de vente au détail, la production de sérigraphie, la production de broderie, la production numérique, l’approvisionnement en gros à l’importation, et les uniformes.

STATISTIQUES CLÉS

Cours au 23/06/21 0,085 USD 52 semaines Haut – Bas 0,185 USD - 0,03 USD Actions en circ. estimées 163,7 millions Capitalisation boursière 13,9 millions USD Volume moyen 140 394 Bourse OTCQB

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

ADM Endeavors, Inc.

5941 Posey Lane

Haltom City TX 76117

Site Web : www.ADMEndeavors.com

E-mail : subha@admendeavors.com

Téléphone : 817.840.6271

FAITS SAILLANTS D’INVESTISSEMENT

ADM Endeavors est une société de produits et services spécialisés, unique en son genre, qui a connu une croissance enviable et constante de son chiffre d’affaires ; et nous sommes convaincus qu’elle est prête pour des taux de croissance encore plus élevés à l’avenir. La Société devrait profiter d’une confluence d’événements clés qui serviront de moteurs à court et à long terme pour la croissance des ventes de produits et des ventes verticales.

ADMQ est bien connue pour ses produits promotionnels et ses offres spécialisées, telles que les uniformes scolaires et de travail, dans la région métropolitaine de Dallas/Fort Worth, et bénéficie maintenant de ventes substantielles grâce aux influenceurs en ligne. La Société collabore avec des gameurs/youtubeurs sur les marchés destinés aux enfants/jeunes, une énorme opportunité pour ADMQ.

La Société a été extrêmement active au S121. ADMQ a lancé une nouvelle gamme CBD qui pourrait être un produit dormant cette année et en 2022, tandis que l’activité principale de la société enregistre des victoires en séries.

Les ventes d’ADMQ ont augmenté de 32 % en 2020, malgré les défis de la COVID-19, et nous croyons que le meilleur reste à venir. Notre modèle suggère que les ventes pourraient atteindre 6,5 millions USD en 2021, et 9 millions USD en 2022.

Notre objectif de cours sur 6 mois, à hauteur de 0,22 USD représente une hausse de 159 % par rapport à la clôture d’hier, et ADMQ pourrait dépasser la barre des 0,30 USD en l’espace de 12 mois. La constante pénétration de marchés existants et nouveaux, ainsi que les nouvelles activités pourraient profiter des fusions-acquisitions qui s’annoncent, ce qui augmentera la valeur de l’action.

PROFIL GLOBAL DE LA SOCIÉTÉ

Vue panoramique

De notre point de vue, ADM Endeavours Inc. (OTC – ADMQ) est une société dynamique sous-évaluée, unique en son genre, dont les actions offrent un avantage substantiel grâce à divers canaux, secteurs verticaux et initiatives. La société de produits et services spécialisés pure-play s’appuie sur le succès de longue date de sa filiale phare en propriété exclusive, Just Right Products, Inc., (www.JustRightProducts.com,) dont les ventes ont constamment augmenté pour dépasser, fin 2020, les 5,0 millions USD, marquant ainsi une hausse de 32 %.

Cette performance est d’autant plus impressionnante que l’un de ses principaux canaux de revenus, les ventes d’uniformes scolaires, a diminué d’environ 50 % par rapport à l’année précédente. À l’avenir, la Société et ses investisseurs profiteront de la confluence d’une série d’événements qui pourraient transformer ADMQ, qui d’entreprise solide et en pleine croissance, deviendrait une force majeure dans son secteur. Parmi ces événements, figurent :

Réduction des restrictions liées à la COVID-19

Retour des performances typiques du canal de vente d’uniformes scolaires

Cœur de métier en plein essor

Nouvelles activités verticales

Empreinte commerciale élargie par les gameurs/youtubeurs

Fusions-acquisitions potentielles ou nouveaux marchés géographiques.

En conséquence, nous prévoyons une augmentation des revenus passant de 5 millions USD en 2020, à 6,5 millions USD en 2021 et 9 millions USD en 2022. Notre objectif de cours sur six mois s’établit à 0,22 USD, ce qui représente un bond de 159 % par rapport à la clôture d’hier, et nous estimons que ces actions pourraient franchir la barre des 0,30 USD au cours des 12 prochains mois. Notre objectif de 0,22 USD est basé sur une multiplication par 4 des ventes CY22E, soit un décuplement typique des prix/ventes pour les sociétés dynamiques émergentes bénéficiant d’une phase de montée en puissance significative.

Activités principales

Depuis 2010, la filiale en propriété exclusive d’ADMQ, Just Right Products, Inc., exploite une activité verticale intégrée diversifiée dans la région de Dallas/Fort Worth, qui comprend une division de vente au détail, la production de sérigraphie, la production de broderie, des services numériques, des importations en gros, des marchés publics et des uniformes scolaires/de travail. Just Right Products a maximisé son espace de travail en offrant sur place un magasin traditionnel au sein de son usine de fabrication. Ceci permet de former les effectifs aux tâches de vente au détail, et de production, pour une mise à profit optimale de la main-d’œuvre.

La division des Ventes au détail se concentre sur les produits « Anything With A Logo » (Tout ce qui porte un logo), allant des cartes de visite aux tasses à café, en passant par les vêtements comme des t-shirts et des sweats à capuche, et des articles encore plus originaux comme des enceintes portables et des oreillers, que les clients peuvent choisir parmi des dizaines de milliers de produits uniques. Le département des Importations en gros complète cette sélection en s’approvisionnant à l’étranger pour les détaillants et les grossistes. Le département des Marchés publics, récemment créé, aide les municipalités, les établissements scolaires, les forces de l’ordre, les équipes de protection contre les incendies, des parcs et loisirs, des travaux publics, de la sécurité publique, de zonage, et autres entités gouvernementales, dans la sécurisation de leurs vêtements et leurs produits promotionnels.

Et enfin, la division des Uniformes passe actuellement des contrats avec près d’une douzaine d’écoles privées et sous contrat, pour tous leurs besoins en uniformes, tout en assurant l’approvisionnement de plusieurs entreprises en uniformes de travail.

Pour répondre aux besoins de ses clients, Just Right Products a mis en place une production interne à la pointe de la technologie, que complète un approvisionnement international direct en usine. La Production de sérigraphie sur site utilise cinq machines de sérigraphie pour imprimer des vêtements, sacs, masques, etc., avec une capacité de production de plus de 8 000 unités par jour. La Production de broderie sur site dispose également d’un équipement spécialisé avec une capacité de plus de 50 têtes de broderie, un avantage de production majeur par rapport aux concurrents plus modestes. Le département des Services numériques emploie quatre artistes numériques chargés de créer de nouvelles images de marque pour les clients ou d’affiner les illustrations soumises pour les commandes. Tous les départements travaillent en tandem afin d’assurer un service client de haut niveau et des produits de qualité, avec la possibilité d’évoluer et de se développer selon les besoins. (Informations détaillées ci-dessous.)

Just Right Products emploie dix vendeurs au service de plus de 1 000 clients chaque année. De plus, Sage, une plateforme B2B en ligne, étend l’offre de produits de la Société à 45 000 grossistes supplémentaires. La nature intégrée unique de la Société (conception, production, commercialisation, ventes, offres complémentaires) permet à ADMQ de se démarquer. En outre, sa stratégie multifiliale, multiproduit, multiverticale s’est avérée gagnante, comme en attestent les ventes en hausse constante. Nous avons donc toutes les raisons de penser qu’une croissance importante se poursuivra et que la clairvoyance de la direction hissera la Société et les actions vers des niveaux encore jamais atteints.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Nouveau secteur d’activité

La Société vient de lancer un nouveau site Web (https://uscbdlogo.com/) par le biais duquel ADMQ offre le CBD Roll-On (CBD à bille) un produit à usage local destiné à soulager les douleurs et courbatures musculaires. Nous sommes convaincus que ce produit de spécialité présente une différenciation intéressante et intelligente par rapport aux autres produits CBD, en raison des étiquettes dont il est pourvu, à la fois personnalisées, intelligentes et humoristiques. Les roll-ons portent des étiquettes humoristiques singularisées (p. ex., Now That Was Dumb [C’est trop bête], I Had a Bad Day [J’ai eu une mauvaise journée], Just in Case I Workout [Juste au cas où je m’entraînerais], etc.). Nous envisageons en effet, notre marché cible comme étant constitué non seulement des utilisateurs directs cherchant à soulager la douleur, mais également d’une plus large clientèle qui souhaitera offrir le produit, motivée par l’aspect nouveauté ou promotionnel. Chaque produit offre un soulagement à action rapide, grâce à des ingrédients entièrement naturels composés de 1 000 mg de chanvre à spectre complet dans une bouteille de 3 onces, pour aider les personnes souffrant de douleurs quotidiennes. Le prix de vente unitaire est de 29,95 USD.

Le principal ingrédient actif du CBD Roll-On est un CBD isolé dérivé de la plante de chanvre, et sans THC. Le CBD possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes en plus de l’effet analgésique. Lorsqu’il est appliqué localement, le cannabinoïde est absorbé par la peau afin qu’il puisse réagir avec les cellules, les muscles et les articulations, le tout sans atteindre la circulation sanguine. En plus d’avoir un effet positif sur le soulagement de la douleur, le CBD Roll-On peut également soulager l’inflammation qui accompagne généralement la douleur et les blessures, procurant ainsi un effet analgésique global.

En plus du CBD, le roll-on contient également d’autres ingrédients actifs tels que du menthol, du magnésium et du camphre qui agissent en synergie pour détendre les muscles et soulager la douleur avant et après une activité sportive ou un entraînement intense. Le menthol est dérivé d’une plante communément appelée menthe poivrée ou menthe. C’est un analgésique topique efficace qui trouve une large utilisation dans les produits à utilisation locale, destinés à soulager la douleur, et les soins de la peau.

En général, nous considérons que cette offre pourrait être dormante en 2021 et 2022, surtout si de nouveaux produits sont ajoutés au portefeuille.

Le marché des influenceurs

Le gameur/youtubeur mondialement célèbre, Preston@myfiremerch, a lancé ses nouveaux produits de kit d’anniversaire dans sa gamme commerciale. FW Promo, filiale en propriété exclusive d’ADMQ, a conçu et fourni les kits d’anniversaire Firetastic pour Preston. De plus, la célèbre gameuse/youtubeuse Brianna @RoyallyB, extrêmement populaire parmi les jeunes enfants, a également présenté son nouveau kit d’anniversaire : un produit conçu et sourcé par FW Promo qui vient compléter sa gamme commerciale.

Élargir sa portée via une offre créative adoptée par Brianna, l’une des youtubeuses à la croissance la plus rapide au monde, et Preston dont les vidéos totalisent plus de 5 milliards de vues combinées est un magistral exploit. Il indique que la Société peut augmenter ses ventes en s’adressant à un public plus large et plus jeune, dans la catégorie des événements promotionnels. Les faits sont éloquents en ce qui concerne les revenus générés par ce canal vertical. Les commandes ont augmenté de 45 % au T121 pour atteindre plus de 500 000 USD.

FW Promo a signé en début d’année un accord avec UG Merchandising/Unspeakable, pour produire ou vendre des produits de la marque Unspeakable pour la Société. Étant donné que la marchandise des youtubeurs représente déjà plus de 35 % des ventes, l’ajout de la marque Unspeakable devrait avoir un impact important à l’avenir. Nathan (UnspeakableGaming) est un youtubeur Minecraft bien connu, suivi par près de 11 millions d’abonnés, et particulièrement réputé pour sa chaîne YouTube UnspeakableGaming.

Un tsunami de nouvelles au deuxième trimestre

Depuis le début du deuxième trimestre, ADMQ a réussi à placer une dizaine de produits, notamment ceux des systèmes scolaires, en particulier auprès d’un District scolaire indépendant (Independent School District, ISD) à Houston. Nous considérons ce placement dans le District scolaire indépendant d’Alief comme essentiel, car la plupart de ces types de placements ont été dans et autour de la région métropolitaine de Fort Worth. Pénétrer à Houston indique que la Société étend sa portée dans tout l’État, en ce qui concerne la vente d’uniformes et d’autres produits promotionnels fabriqués et vendus/distribués lors de divers événements sportifs et autres à travers le Texas.

Par ailleurs, ADMQ a annoncé l’obtention sous contrat d’un nouveau bâtiment commercial. La date de clôture du projet pour la propriété est fixée au 15 juillet au plus tard, et la direction a signé un contrat de location de cinq ans pour l’ensemble du bâtiment à compter de la date de clôture, ce qui pourrait constituer une valeur ajoutée matérielle pour la Société. Cette nouvelle concorde avec le déménagement imminent de l’installation de production existante d’ADMQ, vers un terrain de plus de 17,5 acres, acquis en 2020. Les plans du site et du bâtiment ont été conçus pour abriter environ 70 000 pieds carrés de vente au détail et de production. Disposer d’installations plus spacieuses et d’équipements supplémentaires deviendra très vite une nécessité pour la Société, compte tenu de la croissance actuelle de ses ventes. Nous estimons que la Société utilisera bientôt une bonne partie de la capacité qui fait plus de 3 fois la taille de son usine de production actuelle.

EN RÉSUMÉ

ADMQ est une firme de ventes de gré à gré (Over-The-Counter, OTC) hors du commun. La société revendique 10 ans de croissance de son chiffre d’affaires et a considérablement augmenté ses activités en 2020, et ce, malgré la réduction des ventes de l’un de ses principaux canaux, les uniformes scolaires, en raison des restrictions liées à la COVID-19 et qui ont annulé le besoin d’articles chez ses clients. En outre, la direction a eu la bonne idée de bâtir une activité stable à partir de la chaîne ISD, qui fait déjà ses preuves au premier semestre 2021 et est particulièrement habile à saisir les opportunités des chaînes à croissance rapide telles que le segment youtubeur/gameur. Nous considérons que ce segment pourrait gagner en importance, à l’avenir, pour progresser dans un nouveau marché cible, plus jeune. Entre-temps, le segment des ventes promotionnelles liées aux entreprises devrait revenir à sa forme antérieure, en raison du retour des conventions et des conférences, tandis que le nouvel analgésique CBD, pour le soulagement de la douleur, en application locale, générera également selon toutes probabilités, de solides ventes cette année.

Enfin, nous sommes convaincus qu’il existe une opportunité pour ADMQ de s’engager dans une stratégie d’expansion et d’acquérir des entreprises concurrentes qui peuvent avoir une portée dans d’autres régions ou offrir une série de produits complémentaires. Bon nombre de ces entreprises ont eu des difficultés dans l’environnement difficile et ont peu de stratégies de sortie. Ces types de transactions pourraient offrir une croissance et des bénéfices importants à la Société, à l’avenir. Sans dette à long terme au bilan, et favorisées par l’effet de levier de son cours boursier, les perspectives de croissance organique et inorganique d’ADMQ pourraient servir à propulser les actions bien au-delà de la barre des 0,30 USD au cours des 12 prochains mois. En attendant, il convient de noter qu’ADMQ se négocie au-dessus de ses 50 et 200 DMA, une tendance technique haussière.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION D’ADM ENDEAVORS

Hauts dirigeants

Marc Johnson, chef de la direction et président-directeur général

M. Johnson a travaillé dans le secteur des produits promotionnels, un secteur qu’il adore et dans lequel il a connu un succès considérable pendant plus de 35 ans, après le lancement de sa première entreprise à l’école secondaire. En 2010, M. Johnson a lancé Just Right Products, Inc. Depuis lors, il a attiré une solide clientèle, un excellent personnel et une équipe commerciale qui a augmenté les ventes de 10 à 30 % par an. M. Johnson a obtenu un diplôme en administration des affaires, de la Texas Christian University, à Fort Worth, au Texas.

Sarah Nelson, directrice d’exploitation

La carrière de Mme Nelson reflète son engagement consistant à aider les petites entreprises à répondre à leurs besoins en matière de médias sociaux, de marketing et de publicité. Elle a également acquis une expérience considérable dans la collecte de fonds et l’administration d’écoles à but non lucratif, d’associations régionales et de clubs sportifs. Mme Nelson a débuté dans le secteur des produits promotionnels il y a 2 ans, notamment dans les ventes et les opérations. Elle a obtenu une licence en design environnemental, de la Texas A&M University à College Station, au Texas.

Motasem Khanfur, Comptabilité

Originaire de Jordanie, où il a obtenu une licence en comptabilité, de l’Université Al-Bayt, à Mafraq, en Jordanie. M. Khanfur était propriétaire de plusieurs entreprises à Amman dans son pays natal, et est arrivé aux États-Unis en 2015. Il occupe le poste de directeur financier, chez JRP.

Subha Puthalath, vice-présidente du Marketing

Mme Puthalath apporte à ADM Endeavors dix ans d’expérience en marketing, au service des clients qu’elle a accompagnés dans leur création de marques et de notoriété, en mettant en œuvre des stratégies de marketing efficaces. Elle est experte dans la gestion et l’exécution des campagnes marketing, de la conception à la réalisation, en exploitant des plateformes de marketing numérique propices à l’augmentation des ventes et la productivité de l’entreprise. Mme Puthalath est titulaire d’un diplôme en design graphique, du New York Institute of Art & Design. Elle a également obtenu une maîtrise en économie, à l’Université de Calicut, en Inde.

David Kirk, vice-président des Ventes

Originaire du Texas, M. Kirk est diplômé de la Texas Christian University à Fort Worth. Il compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des produits promotionnels. M. Kirk possède une vaste expérience de la vente interentreprises et de la vente directe aux utilisateurs finaux. Il compte également 20 ans d’expérience dans l’importation de marchandises à travers le monde.

APERÇU FINANCIER

La performance financière d’ADMQ est impressionnante. Sa filiale phare affiche une longue tradition de croissance commerciale, et sous l’impulsion de la direction, la Société a atteint 5 millions USD de ventes en 2020, malgré la perte de 50 % dans le secteur scolaire, son canal clé. Ainsi, alors que la plupart des entreprises ont subi des baisses, ADMQ a enregistré un bond de 32 % de ses revenus cette année. De plus, la perte d’exploitation a été négligeable sur la période. Pour le T121, les ventes ont déjà augmenté de 31 % pour atteindre 1,1 million USD, contre 881 000 USD au T120, avec un bénéfice d’exploitation d’environ 20 000 USD contre une perte de 59 000 USD. Sans dette à long terme, les intérêts débiteurs sont négligeables et la flexibilité financière abondante, selon nos estimations.

Pour l’avenir, nous prévoyons des ventes totales de 6,5 millions USD en 2021, soit un bond de 30 %, propulsé par un doublement des ventes d’uniformes scolaires, et une marge d’exploitation de 4 % sur un résultat d’exploitation de 270 000 USD. Pour 2022, nous prévoyons un chiffre d’affaires de 9 millions USD, soit une augmentation de 38 %, favorisée par les canaux existants, une résurgence des ventes générées par les youtubeurs/gameurs, et une expansion aussi bien des produits que des zones géographiques, notamment concernant les ventes de CBD, que nous considérons comme latentes, de nouveaux produits étant ajoutés au portefeuille.

Tableau I. ADM ENDEAVORS INC. Compte de résultat pro forma (000, USD) AF20A AF21E AF22E CHIFFRE D’AFFAIRES Ventes d’uniformes scolaires 626 USD 1 200 USD 2 000 USD Ventes promotionnelles 4 411 USD 5 300 USD 7 000 USD REVENU TOTAL 5 037 USD 6 500 USD 9 000 USD Coût direct des revenus 3 044 USD 3 640 USD 4 860 USD Frais généraux et administratifs 1 915 USD 2 340 USD 2 880 USD Marketing et vente 200 USD 250 USD 300 USD Total charges d’exploitation 5 159 USD 6 230 USD 8 040 USD Bénéfice d’exploitation (122 USD) 270 USD 960 USD Marge d’exploitation N/A 4,2 % 10,7 % Modification de la FV du passif dérivé (25 USD) (25 USD) (25 USD) Gain sur le règlement d’assurance 20 USD 0 USD 0 USD Gain sur la remise de dette 10 USD 0 USD 0 USD Intérêts débiteurs (1 USD) 5 USD 10 USD Total autres produits (charges) 3 USD 20 USD 15 USD Résultat/(perte) avant impôt (118 USD) 250 USD 975 USD Impôts sur le revenu 2 USD 5 USD 50 USD Taux d’imposition N/A N/A 5,1 % Revenu net des activités abandonnées 97,0 % N/A N/A Bénéfice net (24 USD) 245 USD 925 USD Bénéfice dilué par action (0,00 USD) 0,00 USD 0,01 USD Total estimé actions pondérées en circ. 149 390 170 000 185 000 Sources : Marchés OTC ADMQ, et Goldman Small Cap Research

FACTEURS DE RISQUE

À notre avis, le plus gros risque de la Société pour ADMQ est le retour aux restrictions liées à la COVID-19, qui pourraient avoir un impact sur le marché des congrès/conférences. Sachant que 75 % des ventes d’uniformes scolaires auront lieu probablement pendant l’été, il nous semble que la Société ne sera pas touchée. Nous pensons au contraire que cela favorisera les ventes sur la période. Un autre risque peut être à craindre dans l’approvisionnement inégal des produits/marchandises liés au marché gameur/youtubeur. Les risques commerciaux concurrentiels comprennent les prix, un regain d’efficacité des ventes/marketing chez les concurrents, ou de nouveaux produits ou marchés cibles/secteurs dans lesquels ADMQ n’est pas présente.

Les risques susmentionnés pourraient provenir de concurrents plus importants, d’entreprises existantes ou de nouveaux entrants. Ces préoccupations futures sont néanmoins le lot des entreprises de la taille et de la réputation d’ADMQ. De plus, nous sommes convaincus que l’équipe de direction chevronnée d’ADMQ est prête à surmonter ces obstacles et à générer une croissance significative du chiffre d’affaires, tout en assurant une gestion cohérente des médias sociaux.

Volatilité et liquidité sont des préoccupations typiques pour les actions à microcapitalisation qui se négocient sur le marché boursier de gré à gré (Over The Counter, OTC). En tant que société ouverte, notre avantage financier primordial est l’accès favorable et la disponibilité de capitaux pour financer des lancements de produits, des campagnes de marketing cohérentes, et d’autres initiatives. Étant donné que le produit de tout financement futur serait utilisé en grande partie pour faire progresser le développement commercial et les ventes majeures, ou les fusions-acquisitions potentielles, nous considérons que tout effet dilutif d’un tel financement pourrait être compensé par des augmentations connexes de la valeur marchande.

ÉVALUATION ET CONCLUSION

ADM Endeavors est une société de produits et services spécialisés, pure-play, unique en son genre, qui a connu une croissance enviable et constante de son chiffre d’affaires ; et nous sommes convaincus qu’elle est prête pour des taux de croissance encore plus élevés à l’avenir. ADMQ est bien connue pour ses produits promotionnels et ses offres spécialisées, telles que les uniformes scolaires et de travail, dans la région métropolitaine de Dallas/Fort Worth, et bénéficie maintenant de ventes substantielles grâce aux influenceurs en ligne. La Société collabore avec d’importants gameurs/youtubeurs sur les marchés destinés aux enfants/jeunes, ce qui représente une énorme opportunité pour ADMQ.

La Société s’est montrée extrêmement active au S121, et tout porte à croire, selon nos estimations, qu’elle profitera d’une confluence d’événements clés qui entraîneront, dans le court comme le long terme, la croissance des ventes de produits et des ventes verticales. Les ventes d’ADMQ ont grimpé de 32 % en 2020, et ce, malgré les défis engendrés par la COVID-19 ; et nous croyons que le meilleur reste à venir. Notre modèle suggère que les ventes pourraient atteindre 6,5 millions USD en 2021 et 9 millions USD en 2022.

Notre objectif de cours sur 6 mois, à hauteur de 0,22 USD représente une hausse de 159 % par rapport à la clôture d’hier, et ADMQ pourrait dépasser la barre des 0,30 USD en l’espace de 12 mois. La constante pénétration de marchés existants et nouveaux, ainsi que les nouvelles activités pourraient profiter des fusions-acquisitions qui s’annoncent, ce qui augmentera la valeur de l’action.

Tableau II. ADM Endeavors, Inc. Bilan : 31/03/21 (USD, 000) Actifs à court terme Liquidités 389 USD Comptes débiteurs, net 250 USD Inventaire 153 USD Charges payées d’avance 65 USD Autres créances 16 USD Total des actifs à court terme 873 USD Actifs à court terme Immobilisations corporelles 1 104 USD Écarts d’acquisition 689 USD TOTAL DES ACTIFS 2 666 USD Passif à court terme Comptes créditeurs 71 USD Charges à payer 219 USD Billets à payer 491 USD Portion courante des billets convertis, nette de tout rabais 106 USD Passifs dérivés 208 USD Total du passif à court terme 1 095 USD TOTAL PASSIF 1 095 USD CAPITAUX PROPRES Actions privilégiées, 0,001 USD de valeur nominale, 80 000 000 2 000 USD actions autorisées ; 2 000 000 actions en circ. au 31 mars 2021 et au 31 décembre 2020 Action ordinaire, 0,001 USD de valeur nominale, 800 000 000 164 USD actions autorisées, 163 652 143 actions émises et en circ. au 31 mars 2021 et au 31 décembre 2020 Capital d’apport additionnel 1 308 USD Bénéfices non distribués 97 USD Total capitaux propres 1 571 USD TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 2 666 USD Sources : Marchés OTC ADMQ, et Goldman Small Cap Research

Analyste senior : Robert Goldman

Rob Goldman a fondé Goldman Small Cap Research en 2009 et possède plus de 25 années d’expérience en investissement et en recherche commerciale, en tant qu’analyste de recherche senior, et gestionnaire de portefeuille et de fonds communs de placement. Au cours de son mandat en tant qu’analyste côté vendeur, Rob Goldman était membre senior des équipes de Technologie et communication, de Piper Jaffray. Avant de rejoindre Piper, Rob Goldman a dirigé l’Emerging Growth Research Group chez Josephthal & Co., basé à Washington. En plus de son expérience du côté vendeur, Rob Goldman a occupé le poste de directeur des Investissements, d’une société de gestion de placements spécialisée et de Blue and White Investment Management, où il gérait des portefeuilles à petite capitalisation et The Blue and White Fund.

Certification de l’analyste

Je soussigné, Robert Goldman, certifie par la présente que le point de vue exprimé dans ce rapport de recherche reflète fidèlement mon point de vue personnel sur les titres et les émetteurs concernés. Je certifie également qu’aucune partie de ma rémunération n’était, n’est ou ne sera, directement ou indirectement, liée aux recommandations ou aux opinions exprimées dans ce rapport de recherche.

Avis de non-responsabilité

Ce rapport sur la Recherche d’opportunités a été préparé à des fins d’information uniquement.

Goldman Small Cap Research, (une division du Two Triangle Consulting Group, LLC) produit des recherches selon deux formats : Goldman Select Research et Goldman Opportunity Research. Le format Select reflète les idées de placement générées en interne par la Société, ainsi que les perspectives économiques et boursières. Les rapports Opportunity Research ainsi que les mises à jour et articles Microcap Hot Topics reflètent la recherche sponsorisée (payée), mais peuvent également inclure des idées de recherche sur les microcaps, non sponsorisées qui comportent généralement de plus grands risques que les actions de la catégorie Select Research. Il est important de noter que même si nous pouvons suivre les performances séparément, nous utilisons de nombreux critères de couverture identiques pour déterminer la couverture de toutes les actions dans les deux formats de recherche. Les rapports de recherche sur les actions profilées dans le format Opportunity Research offrent généralement un profil de risque plus élevé et peuvent offrir de meilleurs avantages. Goldman Small Cap Research a reçu une compensation de 4 000 USD de la part de la Société, pour la production et la diffusion d’un rapport de recherche, incluant un communiqué de presse. Toutes les informations contenues dans ce rapport ont été fournies par la Société via des dépôts, des communiqués de presse ou son site Web, ou par le biais de notre propre diligence raisonnable. Nos analystes ne sont responsables que devant le public et sont payés à l’avance afin d’éliminer tout intérêt pécuniaire, conserver le contrôle éditorial, et garantir l’indépendance. Les analystes sont rémunérés pour chaque rapport et non sur la base de leurs recommandations.

Goldman Small Cap Research n’est en aucun cas affilié à Goldman Sachs & Co.

Indépendamment du contenu factuel de nos articles sur la Société, nous pouvons de temps à autre inclure nos propres opinions sur la Société, ses activités, ses marchés et ses opportunités. Toutes les opinions que nous pouvons offrir sur la Société nous sont propres, sont fondées sur nos droits en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis, et sont fournies uniquement à titre d’information générale pour nos lecteurs. Nos opinions ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement complets, précis, exacts, ou à jour. Ces informations et les opinions exprimées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Les informations utilisées et les déclarations de faits proviennent de sources considérées comme fiables, mais nous n’en garantissons ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Goldman Small Cap Research n’a effectué aucune investigation ni enquête indépendante sur l’exactitude des informations fournies par la Société ou d’autres entreprises. Goldman Small Cap Research s’est appuyée uniquement sur les informations fournies par la Société dans ses dossiers, communiqués de presse, présentations et via sa propre diligence interne en matière d’exactitude et d’exhaustivité. Ces informations et les opinions exprimées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Un rapport ou une note de Goldman Small Cap Research n’est aucunement conçu(e) comme une offre, une recommandation ou une sollicitation d’une offre d’achat ou de vente des titres mentionnés ou discutés. Ce rapport ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins spécifiques d’une personne en particulier. Ce rapport ne fournit pas toutes les informations nécessaires à la décision d’un investisseur d’effectuer ou non un investissement. Toute discussion sur les risques dans cette présentation ne constitue ni une divulgation de tous les risques, ni une discussion complète sur les risques mentionnés. Ni Goldman Small Cap Research, ni sa société mère, ne sont enregistrées en tant que courtiers en valeurs mobilières ou conseillers en investissement auprès de la FINRA, de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou de toute autorité de réglementation des valeurs mobilières d’un État.

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE RAPPORT SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT » SANS GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NI REPRÉSENTATIONS D’AUCUNE SORTE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, TWO TRIANGLE CONSULTING GROUP, LLC NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE LA QUALITÉ, DE L’EXACTITUDE, DE L’EXHAUSTIVITÉ, DE LA FIABILITÉ OU DE L’OPPORTUNITÉ DE CES INFORMATIONS, NI DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU PUNITIF QUI POURRAIT SURVENIR DE L’UTILISATION DE CES INFORMATIONS PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OPPORTUNITÉS, LES PERTES COMMERCIALES ET LES DOMMAGES POUVANT RÉSULTER DE TOUTE INEXACTITUDE OU INCOMPLÉTUDE DE CES INFORMATIONS). DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, TWO TRIANGLE CONSULTING GROUP, LLC NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS OU QUICONQUE AU TITRE DE TOUT DÉLIT, CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE, RESPONSABILITÉ PRODUITS, OU AUTRE THÉORIE CONCERNANT CETTE PRÉSENTATION D’INFORMATIONS.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez notre avis de non-responsabilité : www.goldmanresearch.com

À propos d’ADMQ : Depuis 2010, notre filiale en propriété exclusive, Just Right Products, Inc., a constamment augmenté ses ventes, lesquelles ont dépassé les 5,1 millions USD en 2020. La société vend « Anything With A Logo » (Tout ce qui porte un logo) sur son site Web, www.JustRightProducts.com, et développe des produits allant des cartes de visite singularisées aux tasses à café, en passant par les T-shirts et les boots, avec des dizaines de milliers d’autres produits uniques au choix. Just Right Products, Inc. exploite une entreprise verticale intégrée diversifiée dans la région de Dallas/Fort Worth, dont l’activité comprend une division de vente au détail, la production de sérigraphie, la production de broderie, la production numérique, l’approvisionnement en gros à l’importation, et les uniformes.

Déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Section 21E de la Loi sur les transactions sur titres de 1934, telle qu’amendée, et de la Section 27A de la Loi sur les titres de 1933, telle qu’amendée. Toutes les déclarations qui ne concernent pas des faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives », qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes et sont faites conformément aux dispositions d’exonération de la Loi sur la réforme du contentieux des titres privés de 1995. Des mots tels que « stratégie », « s’attend à », « continue », « planifie », « anticipe », « croit », « aurait », « sera », « estime », « a l’intention de », « projette », « objectifs », « cibles » et d’autres mots ayant une signification similaire sont destinés à identifier des déclarations prospectives, mais ne sont pas le moyen exclusif d’identifier ces déclarations. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles, impliquent des risques connus et inconnus, une dépendance à l’égard de tiers pour obtenir des informations, des transactions pouvant être annulées et d’autres facteurs pouvant faire que nos résultats, performances ou réalisations réels, ou les développements dans notre industrie, différent sensiblement des résultats, performances ou réalisations anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés comprennent les risques et les incertitudes liés à la fluctuation des conditions économiques mondiales, ou des conditions économiques concernant le secteur de la vente au détail, la pandémie de COVID-19, la performance de la direction, les actions des régulateurs gouvernementaux, vendeurs et fournisseurs, nos flux de trésorerie et notre capacité à obtenir un financement, la concurrence, les conditions économiques générales et d’autres facteurs qui sont détaillés dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous avons l’intention d’assujettir tous les énoncés prospectifs aux dispositions d’exonération. La société ne s’engage en aucune manière à mettre à jour ou à corriger publiquement ces déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour d’autres raisons.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210702005472/fr/