ADM Endeavours, Inc. (OTCQB : ADMQ) annonce une augmentation de plus de 53 % de ses revenus

ADM Endeavors, Inc. (OTCQB : ADMQ), a annoncé aujourd'hui une augmentation de 53 % du chiffre d'affaires total de sa filiale en propriété exclusive, Just Right Products, Inc. L'augmentation était basée sur la comparaison des ventes d'avril et mai 2021 aux ventes de la même période en 2020.

Le segment des uniformes scolaires a également augmenté et a montré des signes d'un fort rebond, avec une augmentation de 198 % pour avril et mai 2021 par rapport à la même période en 2020. Ces chiffres n'ont pas été examinés par notre équipe d'audit tiers. Marc Johnson a déclaré : « Ce sont de bons chiffres pour notre équipe. Je suis très fier de notre croissance et je m'efforcerai de maintenir cette tendance à l'avenir ».

Au sujet de ADMQ : Depuis 2010, notre filiale en propriété exclusive, Just Right Products, Inc., a constamment augmenté ses ventes, avec des ventes dépassant les 5,1 millions de dollars en 2020. La société vend « N'importe quoi avec un logo » sur son site Web, www.JustRightProducts.com, en développant des produits allant des cartes de visite uniques aux tasses à café, des T-shirts aux boots, avec des dizaines de milliers d'autres produits uniques parmi lesquels choisir. Just Right Products, Inc. exploite une entreprise verticale intégrée diversifiée dans la région de Dallas/Fort Worth, comprenant ce qui suit : division de vente au détail, production de sérigraphie, production de broderie, production numérique, approvisionnement en gros à l'importation et uniformes.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de la Section 21E de la Loi sur les transactions sur titres de 1934, telle qu’amendée, et de la Section 27A de la Loi sur les titres de 1933, telle qu’amendée. Toutes les déclarations qui ne concernent pas des faits historiques contenues dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives », qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes et sont faites conformément aux dispositions d’exonération de la Loi sur la réforme du contentieux des titres privés de 1995. Des mots tels que « stratégie », « s'attend à », « continue », « planifie », « anticipe », « croit », « aurait », « sera », « estime », « a l'intention de », « projette », « objectifs », « cibles » et d'autres mots ayant une signification similaire sont destinés à identifier des déclarations prospectives, mais ne sont pas le moyen exclusif d'identifier ces déclarations. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles, impliquent des risques connus et inconnus, une dépendance à l'égard de tiers pour obtenir des informations, des transactions pouvant être annulées et d'autres facteurs pouvant faire que nos résultats, performances ou réalisations réels, ou les développements dans notre industrie, différent sensiblement des résultats, performances ou réalisations anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés comprennent les risques et les incertitudes liés à la fluctuation des conditions économiques mondiales, ou des conditions économiques concernant le secteur de la vente au détail, la pandémie de COVID-19, la performance de la direction, les actions des régulateurs gouvernementaux, vendeurs et fournisseurs, nos flux de trésorerie et notre capacité à obtenir un financement, la concurrence, les conditions économiques générales et d'autres facteurs qui sont détaillés dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous avons l'intention d'assujettir tous les énoncés prospectifs aux dispositions d’exonération. La société ne s’engage en aucune manière à mettre à jour ou à corriger publiquement ces déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour d’autres raisons.

