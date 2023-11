ADM Energy PLC est une société d'investissement dans les ressources naturelles basée au Royaume-Uni, qui possède des actifs au Nigeria et aux États-Unis. La société détient une participation bénéficiaire de 9,2 % dans le champ pétrolifère d'Aje, qui fait partie de l'OML 113 et couvre une superficie de 835 kilomètres carrés (km2) au large du Nigeria. La société possède de multiples réservoirs de pétrole, de gaz et de condensats de gaz dans les grès du Turonien, du Cénomanien et de l'Albien, avec cinq puits forés. Elle possède également un portefeuille de concessions pétrolières et gazières aux États-Unis, dans les États de Californie, du Texas et du Kansas. Elle exploite également le champ pétrolier Midway Sunset, situé dans la vallée de San Joaquin en Californie. Son champ Barracuda se trouve dans la partie nord-ouest de l'OML 141, une zone de licence d'exploitation pétrolière couvrant 1 295 km2 dans les eaux marécageuses et peu profondes du delta du Niger au Nigeria.