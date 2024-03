ADMA Biologics, Inc. est une société biopharmaceutique commerciale. Elle développe, fabrique et commercialise des produits biologiques spécialisés dérivés du plasma pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses. Elle se consacre au développement et à la commercialisation de plasma humain et de produits thérapeutiques dérivés du plasma. Ses patients sont des personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui souffrent d'un déficit immunitaire sous-jacent et qui sont immunodéprimées pour des raisons médicales. Ses produits comprennent BIVIGAM, une immunoglobuline intraveineuse indiquée pour le traitement de l'immunodéficience humorale primaire (IP), ASCENIV, une immunoglobuline intraveineuse indiquée pour le traitement de l'IP, et Nabi-HB, qui est indiqué pour le traitement de l'exposition aiguë à du sang contenant l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg). Sa filiale ADMA BioCenters exploite plus de 10 centres de collecte de plasma aux États-Unis. Son segment Plasma Collection Centers fournit une partie de son plasma sanguin pour la fabrication de ses produits.

Secteur Produits pharmaceutiques