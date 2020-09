Nouvel actionnaire de référence chez Admicasa 0 24/09/2020 | 08:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - La société immobilière Admicasa dispose d'un nouvel actionnaire de référence en la personne de Markus von Gunten. Ce dernier reprend les 27% que détenait Beat Frischknecht dans l'entreprise thurgovienne. Admicasa avait annoncé début septembre l'acquisition du zurichois von Gunten Baumanagement, dirigée ar Markus von Gunten, qui est donc entré au capital de sa maison-mère. Le plus grand actionnaire d'Admicasa demeure SJA Holding de Serge Aerne. Ce dernier détient 32% du capital-actions de la société immobilière et envisage de renforcer sa participation dans les prochains 48 mois, a-t-elle précisé jeudi dans un communiqué. Beat Frischknecht va quant à lui se concentrer sur les futurs investissements de la société qu'il dirige, BFW Liegenschaften, et qui se trouve en voie de décotation de la Bourse suisse. al/vj Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADMICASA HOLDING AG -4.00% 6 -45.45% BFW LIEGENSCHAFTEN AG 0.00% 47 6.09% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ADMICASA HOLDING AG 08:17 Nouvel actionnaire de référence chez Admicasa AW

Données financières CHF USD EUR CA 2019 7,04 M 7,63 M 6,54 M Résultat net 2019 -0,18 M -0,20 M -0,17 M Tréso. nette 2019 2,39 M 2,59 M 2,22 M PER 2019 -127x Rendement 2019 1,82% Capitalisation 12,8 M 13,8 M 11,9 M VE / CA 2018 5,11x VE / CA 2019 2,99x Nbr Employés - Flottant - Graphique ADMICASA HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Serge Aerne Chief Executive Officer Christian Wunderlin Chairman-Supervisory Board Christoph Bruhin Chief Financial Officer Wolfgang Maute Member-Supervisory Board Beat Langenbach Member-Supervisory Board