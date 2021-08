ADMIE IPTO S A : Grèce-La périphérie d'Athènes en alerte face à des incendies ravageurs 03/08/2021 | 22:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires par George Georgiopoulos ATHENES, 3 août (Reuters) - Un feu de forêt incontrôlé ravageait mardi soir le nord de la capitale grecque Athènes, détruisant des habitations et forçant les autorités à ordonner davantage d'évacuations alors que 81 incendies ont été recensés à travers le pays, qui est frappé par une vague caniculaire inédite en plus de trois décennies. A la tombée de la nuit, plus de 500 pompiers bataillaient face aux flammes près du Mont Parnitha, épaulés par cinq hélicoptères et sept avions. "C'est un jour difficile pour le pays, avec 81 incendies au cours des vingt-quatre dernières heures à cause des conditions météorologiques extrêmes", a déclaré aux journalistes le ministre adjoint de la Protection civile, Nikos Hardalias. En certains endroits du pays, des températures dépassant les 46 degrés Celsius ont été recensées dans la journée. Associées aux forts vents, elles ont favorisé l'apparition de foyers d'incendies. Trois principaux foyers de flammes menaçaient mardi soir des villes périphériques situées au nord d'Athènes, à seulement une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale, ravageant maisons et véhicules et contraignant les habitants à fuir. IPTO, l'opérateur du réseau électrique athénien, a prévenu que les incendies avaient ravagé une partie du réseau, représentant un risque majeur de coupure de courant dans certaines zones de la capitale et de ses environs. (Reportage Angeliki Koutantou, Karolina Tagaris et Lefteris Papadimas; version française Jean Terzian)

