Le Sénat américain confirme la nomination de Nusrat Choudhury en tant que première femme musulmane juge fédéral

Mme Choudhury, directrice juridique de l'American Civil Liberties Union (ACLU) de l'Illinois, a été confirmée par 50 voix contre 49. Elle sera également le premier juge fédéral bangladais-américain.

Mme Choudhury a auparavant passé la majeure partie de sa carrière professionnelle au sein de l'ACLU nationale, où elle a travaillé sur les questions de justice raciale et de sécurité nationale. Elle a été directrice adjointe du programme de justice raciale de l'organisation de 2018 à 2020. Le président américain Joe Biden l'a nommée à la magistrature fédérale en janvier 2022.

Dans un communiqué, le principal démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que "l'expérience de Mme Choudhury en tant qu'avocate talentueuse et dévouée dans le domaine des droits civils l'a préparée à servir avec intégrité et professionnalisme au sein de la magistrature fédérale, et qu'elle suivra les faits et administrera la justice avec équité et un profond respect pour l'État de droit".

Elle a été critiquée par certains républicains du Sénat après avoir donné des réponses incohérentes sur la question de savoir si elle avait déclaré, lors d'un événement organisé en 2015 à l'université de Princeton, que "l'assassinat d'hommes noirs non armés par la police se produit tous les jours en Amérique".

Mme Choudhury a déclaré lors d'une audition de la commission judiciaire du Sénat en avril 2022 qu'elle "l'avait dit dans mon rôle d'avocate", mais elle a ensuite déclaré dans une lettre adressée à la commission qu'elle n'avait jamais fait ces commentaires.

"Une telle déclaration est incompatible avec mon profond respect pour les forces de l'ordre, mon appréciation des risques qu'elles prennent et le rôle important qu'elles jouent dans la promotion de la sécurité publique", a écrit Mme Choudhury.

M. Choudhury a été l'assistant d'un juge du tribunal de première instance du district sud de New York, situé à proximité, ainsi que de la cour d'appel du deuxième circuit, qui examine les affaires émanant des tribunaux fédéraux de l'État de New York, du Connecticut et du Vermont.

M. Biden a également nommé le premier juge musulman de l'histoire des États-Unis, le juge de district Zahid Quraishi. Le Sénat l'a confirmé au tribunal fédéral de première instance du New Jersey en 2021.