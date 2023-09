La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a averti la Chine, dans des interviews diffusées dimanche, que la patience des entreprises américaines était "à bout", affirmant que ces dernières méritaient un "environnement prévisible et des règles du jeu équitables".

Les deux plus grandes économies du monde étaient autrefois les principaux partenaires commerciaux l'une de l'autre, mais Washington commerce désormais davantage avec le Canada et le Mexique voisins, tandis que Pékin commerce davantage avec l'Asie du Sud-Est.

Lors d'une récente visite en Chine, Mme Raimondo a déclaré que les entreprises américaines souhaitaient vivement que les relations fonctionnent et que, même si certaines actions du gouvernement chinois étaient positives, la situation sur le terrain devait correspondre à la rhétorique.

"La Chine rend les choses plus difficiles", a déclaré Mme Raimondo lors de l'émission Face the Nation de la chaîne CBS, selon une transcription diffusée à l'avance. "J'ai été très claire avec la Chine sur le fait que nous devions - la patience s'épuise parmi les entreprises américaines. Elles ont besoin et méritent un environnement prévisible et des règles du jeu équitables. J'espère que la Chine tiendra compte de ce message afin que nous puissions avoir des relations commerciales stables et croissantes.

Mme Raimondo a déclaré que les entreprises américaines étaient confrontées à de nouveaux défis, parmi lesquels des amendes importantes et inexpliquées, des perquisitions dans les entreprises et des modifications apportées à la loi sur le contre-espionnage.

Mme Raimondo a également déclaré qu'elle avait signalé aux responsables chinois que sa messagerie électronique avait été piratée avant son voyage en Chine à la fin du mois d'août.

"Ils ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas au courant et que ce n'était pas intentionnel", a-t-elle déclaré à CNN. "Mais je pense qu'il était important que je mette la question sur la table et que je leur fasse savoir qu'il est difficile d'instaurer la confiance lorsque des actes de ce genre sont commis.

La Chine est aux prises avec un ralentissement qui a ébranlé les marchés mondiaux, les projecteurs étant désormais fermement braqués sur la crise de l'endettement du promoteur en difficulté Country Garden, dans un secteur qui représente environ un quart de l'économie.

"Je pense qu'il ne fait aucun doute que (l'économie chinoise) ralentit. Et il est certain que le secteur de l'immobilier est confronté à des défis réels, très importants", a-t-elle déclaré à Face the Nation.

Selon Mme Raimondo, l'économie chinoise s'est mieux comportée lorsqu'elle était plus transparente et orientée vers le marché.

"La Chine s'est refermée et est devenue plus arbitraire dans sa façon d'administrer les réglementations, ce qui pose de sérieux problèmes à l'économie", a-t-elle déclaré. (Reportage de Diane Bartz et Phil Stewart ; Rédaction de Mary Milliken et Deepa Babington)