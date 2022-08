Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré que le chiffre d'affaires s'élevait à 45 129,71 millions CLP, contre 39 955,41 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 31 318,18 millions de CLP, contre 12 923,39 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 10,03 CLP, contre 4,14 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 10,03 CLP, contre 4,14 CLP l'année précédente. Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 88 867,11 millions de CLP, contre 79 872,73 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 42 419,2 millions de CLP, contre 31 845,38 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 13,58 CLP, contre 10,19 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 13,58 CLP, contre 10,19 CLP l'année précédente.