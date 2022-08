Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 57 695,13 millions CLP, contre 50 588,28 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 50 634,77 millions CLP, contre 18 135,62 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 154,37 CLP, contre 55,29 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 154,37 CLP, contre 55,29 CLP l'année précédente. Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 114 255,62 millions de CLP, contre 101 688,51 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 73 270,78 millions de CLP, contre 42 195,39 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 223,38 CLP, contre 128,64 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 223,38 CLP, contre 128,64 CLP l'année précédente.