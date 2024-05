(Alliance News) - Admiral Acquisition Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait accepté de racheter la société mère d'Acuren à American Securities LLC.

La société d'acquisition à but spécial, qui est basée dans les îles Vierges britanniques, a déclaré que la transaction était évaluée à environ 1,85 milliard de dollars.

Admiral Acquisition a conclu un accord définitif avec une société affiliée à des fonds gérés par American Securities, en vue d'acquérir 100 % d'ASP Acuren.

ASP Acuren est la société mère d'Acuren, qu'Admiral qualifie de "principal fournisseur nord-américain de services d'intégrité des actifs critiques".

"La transaction combine la plateforme de test, d'inspection et de services d'Acuren, leader du marché en Amérique du Nord, dirigée par une équipe de gestion qui a l'habitude de soutenir la croissance organique et inorganique transformationnelle et de créer de la valeur pour les investisseurs, avec l'expertise des fondateurs d'Admiral", a commenté Admiral Acquisition.

La société a déclaré avoir reçu des engagements d'achat d'actions ordinaires à 10,00 USD chacune "de la part d'un groupe limité d'actionnaires institutionnels", sous réserve de la clôture de l'acquisition, ce qui permettra de lever environ 312 millions USD.

Avant de conclure l'acquisition, Admiral a déclaré qu'elle lancerait un placement privé pour lever jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires.

La société a déclaré qu'elle financera le prix d'achat en combinant ses liquidités existantes d'environ 560 millions de dollars, environ 312 millions de dollars provenant du produit du placement privé, des facilités de prêt d'une valeur totale d'environ 1,81 milliard de dollars et environ 77,5 millions de dollars d'engagements pour l'exercice de bons de souscription à 10,00 dollars par action.

Admiral a déclaré qu'elle lancerait "rapidement" le financement par bons de souscription et qu'elle avait reçu des engagements pour l'exercice d'environ 31 millions d'actions pour un montant approximatif de 77,5 millions d'USD. Admiral s'attend à ce que le financement par warrants permette de lever jusqu'à 138 millions de dollars environ.

Admiral Acquisition a déclaré qu'elle prévoyait de conclure l'opération au début du troisième trimestre de cette année.

Les actions d'Admiral Acquisition se sont négociées en hausse de 0,8 % à 9,40 USD à Londres mercredi en fin de matinée.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

