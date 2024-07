Admiral Acquisition Ltd - société d'acquisition à but spécial basée dans les îles Vierges britanniques - prévoit que l'acquisition d'ASP Acuren Holdings Inc, pour un montant de 1,85 milliard de dollars, sera finalisée le 30 juillet, sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires restantes. En conséquence, demande de retrait de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription de la Bourse de Londres. Les actions et les bons de souscription devraient être suspendus du 30 juillet jusqu'à leur annulation le 19 août.

Prix actuel de l'action : 10,00 USD

Variation sur 12 mois : hausse de 4,2

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

