Admiral Acquisition Ltd - société basée aux Îles Vierges britanniques, fondée pour poursuivre son objectif d'acquisition d'une société ou d'une entreprise cible - déclare qu'entre le 15 décembre et le 31 mai, le revenu net s'est élevé à 411 000 USD. Elle ajoute que les coûts d'exploitation se sont élevés à 248 000 USD, compensés par des revenus d'investissement s'élevant à 659 000 USD. Elle indique également que les coûts d'admission à l'offre publique initiale au cours des cinq mois et demi se sont élevés à 10,5 millions de dollars. La société a annoncé en mai qu'elle avait levé 550 millions d'USD par le placement d'actions au prix de 10,00 USD chacune, et 10,5 millions d'USD supplémentaires par la souscription d'actions privilégiées de fondateur.

Cours actuel de l'action : 9,40 USD, sans changement mercredi

Variation par rapport à l'introduction en bourse de mai : en baisse de 6,0 % par rapport à 10,00 USD

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

