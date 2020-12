Admiral Group plc : vend Confused.com, Rastreator.com et Lelynx.fr

Admiral Group va se séparer de Penguin et de Preminen en les cédant pour 450 M£ à ZPG. Le périmètre comprend notamment les sites de comparaison anglosaxons Confused.com et Rastreator.com, ainsi que Lelynx.fr en France. L'espagnol Mapfre, qui possède 25% de Rastreator et 50% de Preminen va aussi céder ses parts dans le cadre de la transaction. La finalisation est prévue d'ici la fin du 1er semestre 2021.

La valeur brute comptable des actifs de Penguin Portals au 30 juin 2020 était de 78,1 M£, pour une contribution au bénéfice du groupe (avant impôt, hors intérêts minoritaires) de 22,3 M£ l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de 13,6 M£ sur le 1er semestre 2020. Compare.com, l'activité de comparaison d'Admiral aux Etats-Unis, ne fait pas partie de la transaction.