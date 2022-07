L'avertissement sur les bénéfices de Sabre Insurance fait perdre près de 40% de sa capitalisation boursière et entraîne ses pairs à la baisse.

La société a également tiré vers le bas les actions d'autres assureurs, notamment Admiral Group et Direct Line Insurance, qui ont chuté de 12 % et 7 % respectivement.

Le secteur de l'assurance automobile, qui a vu les primes chuter pendant un an jusqu'à l'automne 2021 alors que les lockdowns tenaient les conducteurs à l'écart des routes et que la concurrence s'intensifiait, est maintenant aux prises avec des volumes de sinistres plus élevés et une hausse des coûts de réparation des véhicules.

Sabre a déclaré que son ratio combiné d'exploitation pour l'ensemble de l'année, une mesure clé de la rentabilité, se situera autour de la moitié de 90 %, avant d'atteindre une rentabilité proche de la normale en 2023.

La compagnie d'assurance a déclaré que l'inflation des sinistres a atteint 12 %, contre environ 8 % en 2021.

Sabre a déclaré que malgré une hausse des taux de primes, la période inflationniste actuelle aura un impact sur son résultat net cette année.

"Sabre a du mal à maintenir ses prix face à l'inflation des sinistres qui augmente rapidement et prend des mesures judicieuses pour contenir l'impact de l'inflation", ont déclaré les analystes de Peel Hunt.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les prix de l'assurance non-vie étaient déjà en hausse et que l'inflation avait tendance à déclencher de nouvelles augmentations des taux de primes, ajoutant que la question clé était de savoir dans quelle mesure cela pouvait suivre la hausse des sinistres.

La société a également cité comme vents contraires l'augmentation des prélèvements du secteur et les hausses importantes des coûts de réassurance lors du renouvellement.

Les actions Sabre étaient en baisse de 39 % à 0911 GMT.