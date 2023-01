Le FTSE 100 grimpe grâce à l'essor du secteur minier ; l'accent est mis sur les données de l'IPC américain.

L'indice FTSE 100 a progressé de 0,3 %, après avoir clôturé dans le rouge mardi pour la première fois de l'année. L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes, plus axé sur le marché intérieur, a perdu 0,2 %.

Les mineurs de métaux industriels ont pris les devants, gagnant 2,4 % alors que les prix du cuivre ont frôlé leur plus haut niveau en plus de six mois, aidés par l'optimisme suscité par la décision de la Chine, principal consommateur, de rouvrir ses frontières.

Glencore et Rio Tinto ont gagné plus de 1% chacun.

Parmi les valeurs individuelles, Direct Line s'est effondré de 26,6 % après que l'assureur a déclaré qu'il renonçait à son dividende final pour 2022 suite à une hausse des sinistres, et a pesé sur son homologue Admiral, qui a baissé de 15,0 %.

JD Sports a grimpé de 4,8 % après que le détaillant de vêtements et de chaussures a annoncé une croissance du chiffre d'affaires total de plus de 20 % pour six semaines à l'approche de Noël.