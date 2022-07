Les États-Unis doivent moderniser leurs systèmes nucléaires pour contrer d'éventuelles menaces étrangères - amiral

Ces commentaires interviennent après qu'il a été interrogé sur un rapport de Reuters selon lequel le département du Commerce des États-Unis enquêtait sur la menace pour la sécurité nationale posée par l'équipementier télécoms chinois Huawei, dans la crainte que les installations de Huawei puissent capturer des informations sensibles sur les sites et les transmettre à Pékin.

L'enquête, qui n'avait pas encore été signalée, a été ouverte par le département du Commerce peu après l'entrée en fonction de Joe Biden au début de l'année dernière, ont déclaré des sources à Reuters, après la mise en œuvre de règles visant à étoffer un décret de mai 2019 qui conférait à l'agence le pouvoir d'enquête.

"Nous sommes bien conscients des menaces potentielles pour notre commandement et notre contrôle nucléaires. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas ? L'attrait du commandement et du contrôle nucléaires de votre adversaire l'a placé très haut en termes d'aspiration pendant des décennies et nous en sommes bien conscients", a déclaré aux journalistes l'amiral Charles Richard, commandant du commandement stratégique américain.

"J'ai une grande confiance dans le système, mais je tiens à souligner que les menaces dont vous parlez ne sont pas statiques et que nous allons devoir continuer à moderniser notre système de commandement et de contrôle nucléaire pour lui permettre de les surpasser", a déclaré Richard.

Il n'a pas mentionné Huawei par son nom. Une porte-parole de Huawei n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le département du Commerce a assigné Huawei en avril 2021 pour connaître la politique de l'entreprise en matière de partage avec des parties étrangères des données que ses équipements pourraient capter à partir de téléphones portables, y compris les messages et les données géolocalisées, selon un document de 10 pages vu par Reuters.

Le département du commerce a déclaré qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer une telle enquête.

Huawei est depuis longtemps harcelé par les allégations du gouvernement américain selon lesquelles il pourrait espionner les clients américains, bien que les autorités de Washington aient rendu publiques peu de preuves. La société nie ces allégations.