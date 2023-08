(Alliance News) - Admiral Group PLC a annoncé mercredi une croissance semestrielle, malgré des conditions de marché toujours difficiles.

Les actions de l'assureur basé à Cardiff étaient en hausse de 7,0 % à 2 367,00 pence chacune à Londres tôt mercredi. Il s'agit de la meilleure performance du FTSE 100.

Au cours du premier semestre 2023, les revenus de l'assurance ont augmenté de 14 % pour atteindre 1,61 milliard de livres sterling, contre 1,41 milliard de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 %, passant de 1,85 milliard de livres sterling à 2,24 milliards de livres sterling.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,1 %, passant de 224,6 millions de livres sterling à 233,9 millions de livres sterling.

Malgré l'amélioration des résultats, Admiral a réduit son dividende intérimaire à 51,0 pence par action, contre 60,0 pence l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, Admiral a déclaré qu'elle continuait à examiner attentivement sa position en réponse à la volatilité actuelle des marchés financiers et à l'incertitude économique plus large. Il a ajouté qu'il continuait à gérer ces défis "avec une approche disciplinée et à long terme de la tarification, de la croissance et du développement, et en maintenant une approche prudente de provisionnement des sinistres".

La directrice générale, Milena Mondini de Focatiis, a déclaré : "L'inflation persiste, mais nous avons bien traversé le cycle, en maintenant une discipline tarifaire et en nous concentrant sur la rentabilité à moyen terme. Nous reconnaissons que la période actuelle est difficile pour de nombreuses personnes et nous nous engageons à être là pour elles lorsqu'elles ont le plus besoin de nous, en leur offrant un bon service et des produits à des prix compétitifs, tout en gérant activement nos coûts.

