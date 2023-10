Admiralty Resources NL est une société d'exploration minière basée en Australie. La société se concentre sur l'exploration et le développement de gisements minéraux économiques en Australie et au Chili. Les projets de la société comprennent Admiralty Minerals et Pyke Hill. Les projets d'Admiralty Minerals comprennent 32 concessions d'exploration et d'exploitation minière couvrant environ 6 600 hectares (ha) situés dans la ceinture de fer chilienne dans le désert d'Atacama et à 10 kilomètres (km) au sud de la ville de Vallenar dans la troisième région du Chili. Ses projets phares sont les districts de minerai de fer au Chili : Harper South (2 498 ha), Pampa Tololo (3 455 ha) et El Cojin (600 ha). Le projet Pyke Hill en Australie occidentale comprend un seul bail minier accordé qui couvre une superficie de 5,37 kilomètres carrés. Le projet est situé à environ 40 km au sud-est de l'exploitation de nickel Murrin Murrin exploitée par Minara Resources Limited et est considéré comme prometteur pour un gisement de latérite à haute teneur en nickel.

