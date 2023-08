ADNOC Gas PLC (ADNOC Gas) est une entité basée aux Émirats arabes unis dont l'activité principale est le traitement intégré du gaz. La société est engagée dans l'exploitation, la maintenance et la commercialisation du traitement du gaz en aval, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des gaz industriels. Elle traite et produit du GNL, du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du naphta paraffinique et du soufre pour l'exportation et fournit de l'azote, de l'oxygène et un certain nombre d'autres produits gaziers spécialisés à des clients industriels et commerciaux dans l'ensemble des Émirats arabes unis. ADNOC Gas fournit du gaz de vente, des matières premières pétrochimiques et d'autres produits dérivés du gaz qui ont joué un rôle central dans le développement économique d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis. La société dispose d'une plateforme gazière intégrée avec un accès à une capacité totale de traitement du gaz d'environ 10 milliards de pieds cubes standard par jour et à une capacité de traitement des liquides d'environ 29 millions de tonnes par an.