ADNOC Logistics & Services PLC (ADNOC L&S) est une entité basée aux Émirats arabes unis dont l'activité principale consiste à fournir des services de logistique maritime. La société, par l'intermédiaire de ses secteurs d'activité que sont la logistique intégrée, le transport maritime et les services maritimes, fournit des services de logistique énergétique de bout en bout et entièrement intégrés pour le secteur de l'énergie, ainsi que des services essentiels. ADNOC L&S compte environ 100 clients dans 50 pays. Les services logistiques énergétiques offshore de la société assurent la production offshore de pétrole dans les Émirats arabes unis (EAU) et les services maritimes de la société assurent l'exploitation des ports pétroliers d'Abu Dhabi et la sécurité des opérations en mer grâce à des opérations de lutte contre les déversements d'hydrocarbures et les substances dangereuses et nocives.

Secteur Frêt maritime et logistique