Adobe dépasse ses estimations de résultats et de prévisions trimestrielles grâce à l'IA

Adobe Inc a dépassé jeudi les analystes de Wall street pour ses résultats trimestriels et ses prévisions, les efforts du fabricant de Photoshop pour stimuler la demande avec des intégrations d'intelligence artificielle (IA) générative ayant porté leurs fruits.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges après bourse.

La volonté d'Adobe de stimuler l'innovation en matière d'IA s'est traduite par l'introduction de fonctions d'IA dans Acrobat, Express, Photoshop et Premiere Pro.

Au début du mois, Adobe a déclaré qu'elle proposerait Firefly, son outil d'intelligence artificielle pour la génération d'images, à ses grandes entreprises clientes, avec une indemnité financière pour les contestations de droits d'auteur impliquant des contenus réalisés avec ces outils.

"Les utilisateurs ont maintenant généré plus d'un demi-milliard d'actifs sur le site web Firefly et dans Photoshop, ce qui fait de ces deux versions bêta les plus réussies de l'histoire de l'entreprise", a déclaré Dan Durn, directeur financier d'Adobe, à Reuters.

Les analystes considèrent l'IA générative comme un avantage à court et à long terme pour les activités de création et d'expérience, qui pourrait être un catalyseur de la croissance du chiffre d'affaires en 2024.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 4,83 et 4,87 milliards de dollars et a relevé le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 entre 19,25 et 19,35 milliards de dollars, tous deux dans la partie supérieure des estimations des analystes, selon les données de Refinitiv.

L'accent continue d'être mis sur l'impact de l'IA générative et sur la clôture imminente de l'opération Figma. Adobe attend de finaliser l'opération de rachat de la plateforme de conception basée sur le cloud pour un montant de 20 milliards de dollars, la direction s'attendant à une première décision ce mois-ci.

L'accord donnerait à Adobe la propriété d'une société dont la plateforme collaborative basée sur le web pour les conceptions et le brainstorming est largement populaire parmi les entreprises technologiques, y compris Zoom Video Communications, Airbnb Inc et Coinbase .

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,82 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 juin, contre 4,77 milliards de dollars estimés par les analystes, tandis que le bénéfice ajusté s'est élevé à 3,91 dollars par action, au-dessus des estimations de 3,79 dollars par action. (Reportage de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)