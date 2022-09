Adobe : l'objectif de revenus déçoit

L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a dévoilé une publication trimestrielle mitigée en parallèle au rachat de Figma pour 20 milliards de dollars. Il a réalisé au troisième trimestre clos début septembre un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars, ou 2,42 dollars par action, contre 1,21 milliard de dollars ou 2,52 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,40 dollars, dépassant de 7 cents le consensus.



Le chiffre d'affaires a progressé de 13% pour atteindre le niveau record de 4,43 milliards en ligne avec les attentes. Il est en hausse de 15% à taux de change constants. Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 13,40 milliards, en progression de 449 millions de dollars. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.



La mauvaise nouvelle de cette publication est venue des prévisions. Pour le quatrième trimestre, la société prévoit un bénéfice par action de 3,50 dollars et un chiffre d'affaires de 4,52 milliards. Les analystes escomptent un bénéfice par action de 3,45 dollars et un chiffre d'affaires de 4,58 milliards. Le groupe table par ailleurs sur 550 millions de dollars de nouveaux revenus digitaux récurrents annualisés.