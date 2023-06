Adobe : porté par ses nouveaux objectifs, l'avis d'un broker

Le titre Adobe s'arroge près de 2,5% à New York après l'annonce de ses nouveaux objectifs annuels. Dans ce contexte, Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 530 à 600 dollars.



L'analyste rapporte que la prévision de CA pour 2023 a été relevée de 100 M$ malgré une baisse de revenus pour le segment DX de 100 M$ liée à certains contrats.



L'éditeur de logiciels vise désormais un BPA ajusté (non GAAP) entre 15,65 et 15,75 dollars et un chiffre d'affaires entre 19,25 et 19,35 milliards.



Selon Jefferies, l'exercice fiscal 2024 devrait également s'avérer ' solide ', alors qu'Adobe renforce son plan de monétisation de l'IA. Les détails de ce plan sont attendus dans les 3 ou 4 prochains mois.





