Adobe : sanctionné pour l'accord d'acquisition de Figma

Adobe dévisse de 12% à Wall Street, après l'annonce par l'éditeur de logiciels d'un accord définitif pour acquérir Figma, une plate-forme de conception collaborative de premier plan axée sur le Web, moyennant environ 20 milliards de dollars.



'Cette combinaison ouvrira la voie à une nouvelle ère de créativité collaborative. La société issue de la fusion disposera d'une opportunité de marché massive et à croissance rapide, ainsi que de capacités à générer une valeur significative', explique-t-il.



L'acquisition sera financée pour environ la moitié de liquidités et la moitié d'actions, sous réserve des ajustements habituels. Elle devrait être conclue en 2023, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.