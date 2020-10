C3.ai :, Microsoft et Adobe unissent leurs forces pour réinventer la GRC grâce à l'IA

La solution C3 AI CRM inaugure une nouvelle catégorie de cas sectoriels d’utilisation de l’IA axée sur le client, et un nouvel écosystème

C3.ai, Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT), et Adobe Inc. (NASDAQ : ADBE) ont annoncé aujourd’hui le lancement de C3 AI® CRM, alimentée par Microsoft Dynamics 365. La première solution de Gestion de la relation client (GRC, ou « Customer Relationship Management », CRM, en anglais), de classe entreprise, et basée sur l’IA est spécialement conçue pour chaque secteur, s’intègre à Adobe Experience Cloud et guide les opérations impliquant un contact direct avec les clients, grâce à des informations commerciales prédictives.

Les partenaires ont convenu de :

Intégrer Microsoft Dynamics 365, Adobe Experience Cloud (notamment Adobe Experience Platform), ainsi que les modèles de données spécifiques à chaque secteur, les connecteurs et les modèles IA de C3.ai, dans une offre commune de mise sur le marché, conçue pour fournir une suite intégrée de solutions de GRC, sectorielles, compatibles avec l’IA, et incluant le marketing, les ventes et le service client.

Vendre l’offre de GRC IA spécifique à chaque secteur, par le biais d’équipes de vente spécialisées pour cibler les comptes d’entreprise dans plusieurs secteurs d’activité à l’échelle mondiale, et par l’intermédiaire des agents et partenaires compétents pour chacun d’eux.

Cibler au départ les marchés sectoriels verticaux, notamment les services financiers, le pétrole et le gaz, les services publics, la fabrication, les télécommunications, le secteur public, les soins de santé, la défense, le renseignement, l’automobile et l’aérospatiale.

Commercialiser l’offre de marque conjointe à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur l’engagement des entreprises envers la réussite client.

« Microsoft, Adobe et C3.ai réinventent un marché que Siebel Systems a inventé il y a plus de 25 ans », a déclaré Thomas M. Siebel, PDG de C3.ai. « La dynamique du marché et les mandats de la transformation numérique ont radicalement changé les exigences du marché de la GRC. Un système de fichiers GRC à usage général ne suffit plus. Les clients exigent aujourd’hui des solutions entièrement compatibles avec l’intelligence artificielle, et spécifiques à leur secteur, permettant d’obtenir des prévisions en matière de revenus et de produits, ainsi que des données sur la perte de clientèle, le meilleur produit suivant, la meilleure offre suivante et la prédisposition à l’achat. »

« Cette année a clairement montré que les entreprises rendues plus fortes par la technologie numérique sont plus résilientes et mieux capables de se transformer face à des changements radicaux tels que ceux auxquels nous sommes confrontés actuellement », a indiqué Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Ensemble avec C3.ai et Adobe, nous sommes en train de mettre sur le marché une nouvelle classe de solutions IA spécifiques à chacun des secteurs, et optimisées par Dynamics 365, afin d’aider les organisations à numériser leurs opérations et obtenir des informations en temps réel sur l’ensemble de leurs activités. »

« Nous sommes fiers de nous associer à C3.ai et Microsoft pour faire progresser l’impératif d’engagement numérique des clients », a confié pour sa part Shantanu Narayen, président et chef de la direction d’Adobe. « Grâce à la combinaison unique d’Adobe Experience Cloud, la solution leader du secteur en matière d’expérience client, avec la Suite C3 AI et Microsoft Dynamics 365, nous allons permettre aux marques de proposer des expériences riches qui stimuleront la croissance des activités. »

« Il s’agit là d’un développement passionnant des progrès accomplis dans l’IA d’entreprise », a poursuivi Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes. « Ce partenariat entre C3.ai, Microsoft et Adobe va apporter une nouvelle offre de GRC unique et puissante sur le marché. Nous adoptons l’IA dans de multiples applications en interne et dans de nouveaux produits et services destinés à nos clients, grâce à notre partenariat avec C3.ai. Nous sommes impatients d’offrir la solution C3 AI CRM à nos clients et de bénéficier de ses capacités en interne. »

Combinant le logiciel de GRC, leader du marché, Microsoft Dynamics 365 avec la principale suite de solutions de gestion de l’expérience client, d’Adobe, et les capacités d’IA à l’échelle de l’entreprise de C3.ai, C3 AI CRM est la première solution de GRC au monde, basée sur l’IA, spécifique à chaque secteur, et construite avec une architecture moderne basée sur l’IA. C3 AI CRM intègre et unifie de vastes quantités de données structurées et non structurées provenant de sources d’entreprise et extra-entreprise pour offrir une image unifiée et fédérée permettant de générer des informations prédictives en temps réel, sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des revenus, dès le moment du contact initial jusqu’au paiement en espèces. Grâce à des flux de travail intégrés, basés sur l’IA, et spécifiques à chaque secteur, C3 AI CRM aide les équipes à :

Prévoir avec précision les revenus

Prévoir avec précision la demande pour les produits

Identifier et réduire les pertes de clientèle

Identifier des prospects à fort potentiel

Trouver la meilleure offre suivante et le meilleur produit suivant

Procéder à une segmentation, un marketing et un ciblage, basés sur l’IA

C3 AI CRM permet aux marques de tirer parti de leurs profils clients en temps réel, pour orchestrer des parcours multicanaux. La solution conjointe offre un écosystème intégré grâce auquel les clients peuvent tirer parti des capacités leaders de GRC, ainsi que d’un écosystème intégré avec Azure, Microsoft 365, et la Microsoft Power Platform. C3 AI CRM est préconfigurée et configurée pour les différents secteurs : services financiers, soins de santé, télécommunications, pétrole et gaz, fabrication, services publics, aérospatiale, automobile, secteur public, défense et renseignements, permettant aux clients de déployer et d’exploiter C3 AI CRM et ses modèles d’apprentissage automatique, spécifiques à chaque domaine d’activités. En outre, C3 AI CRM exploite le modèle de données commun de l’Open Data Initiative (ODI), ce qui facilite le regroupement de données clients dispersées dans toute l’entreprise.

C3 AI CRM est disponible immédiatement, avec Adobe Experience Cloud vendu séparément. C3 AI CRM alimentée par Dynamics 365 sera disponible auprès de C3.ai, Adobe, Microsoft, et via la place de marché Microsoft Dynamics 365. Veuillez contacter sales@c3.ai pour toute information complémentaire.

À propos de C3.ai

C3.ai est un fournisseur de logiciels d’entreprise IA de premier plan, en termes de stimulation de la transformation numérique. C3.ai offre la Suite C3 AI pour le développement, le déploiement et la mise en fonction à grande échelle de l’IA, d’outils d’analyse prédictive et d’applications IdO, en sus d’un portefeuille de plus en plus étendu d’applications IA clés en main. L’essentiel de l’offre de C3.ai consiste en une architecture IA pilotée par les modèles, révolutionnaire, et enrichissant considérablement la science des données et le développement des applications.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique à l’ère du cloud intelligent et de l’intelligent edge. Sa mission est de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions.

À propos d’Adobe

Adobe change le monde grâce aux expériences numériques. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.adobe.com.

