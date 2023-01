Des rabais importants entraînent des dépenses record pour les fêtes de fin d'année en ligne aux États-Unis - rapport

Les acheteurs ont dépensé un montant record de 211,7 milliards de dollars en ligne pendant la période des fêtes, qui commence généralement en novembre et se termine en décembre, contre une prévision antérieure de 209,7 milliards de dollars, selon le rapport publié jeudi.

Bien que les ventes en ligne américaines pour les fêtes de fin d'année aient augmenté, elles ont progressé au rythme le plus lent, car les consommateurs ont ressenti le poids de la hausse des prix.

"À un moment où les consommateurs devaient faire face à des prix élevés dans des domaines tels que l'alimentation, l'essence et le loyer, les remises de vacances ont été suffisamment fortes pour soutenir les dépenses discrétionnaires tout au long de la saison", a déclaré Vivek Pandya, analyste principal, Adobe Digital Insights.

Des entreprises telles qu'Amazon.com Inc, Target Corp, Walmart Inc et Best Buy Co Inc ont proposé des remises anticipées pour stimuler la demande et se débarrasser des stocks excédentaires.

Adobe Analytics, qui mesure le commerce électronique en suivant les transactions sur les sites web, a accès à des données couvrant les achats de 85 % des 100 principaux détaillants Internet aux États-Unis.

La majorité des remises ont concerné les jouets, où les remises ont culminé à 34 % du prix affiché contre 19 % l'année dernière, ainsi que l'électronique, où les remises ont atteint 25 % contre 8 % l'année dernière, selon le rapport.

Une grande partie des ventes de vacances a eu lieu pendant la Cyber Week - les cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday - où les consommateurs ont dépensé un total de 35,3 milliards de dollars en ligne, selon le rapport.