Le marché mondial des transactions plonge et le marché du financement atteint son point le plus bas.

Les fusions et acquisitions mondiales ont reculé pour le troisième trimestre consécutif, la hausse des taux d'intérêt ayant contraint les créanciers à renoncer au financement de grosses opérations et la flambée du dollar n'ayant pas incité les entreprises américaines à s'emparer de cibles étrangères dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.

Une forte baisse des rachats d'entreprises par des fonds privés a contribué au ralentissement des transactions mondiales, l'activité du troisième trimestre ayant chuté de 54 % à 716,62 milliards de dollars, contre 1,56 trillion de dollars à la même période l'année dernière, selon les données de Dealogic.

Les négociateurs se heurtent à une résistance lorsqu'ils présentent des transactions à leurs clients, car les volumes annuels ont jusqu'à présent perdu 33 %, avec 2,97 billions de dollars de transactions annoncées cette année.

"La sauvegarde du marché du financement à effet de levier ainsi que l'allongement du délai d'examen réglementaire de nombreuses transactions ont eu un impact sur la conclusion de transactions", a déclaré Cary Kochman, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Citigroup Inc.

Le volume des fusions et acquisitions aux États-Unis a chuté de près de 63 % au troisième trimestre pour atteindre 255,89 milliards de dollars, car l'augmentation du coût de la dette a contraint les entreprises à reporter leur quête de rachats transformateurs.

Plombée par une inflation galopante, l'activité de fusion et d'acquisition européenne a subi une contraction de 42 % au troisième trimestre, tandis que l'Asie-Pacifique était en baisse de 52 %, selon Dealogic.

"Sur les marchés actuels, la plupart des banques ne se sentent pas à l'aise pour garantir un financement de 3 à 4 milliards d'euros pour une opération de capital-investissement en Europe", a déclaré Guillermo Baygual, coresponsable des fusions et acquisitions EMEA chez JPMorgan.

"Réaliser des transactions prend beaucoup plus de temps. L'accent est purement mis sur les actifs de haute qualité, en particulier dans les secteurs résilients tels que les infrastructures", a-t-il ajouté.

Les banques de Wall street ont dû supporter une perte d'environ 700 millions de dollars liée à la souscription de l'acquisition par emprunt de Citrix pour 16,5 milliards de dollars.

Comme l'environnement des transactions s'est détérioré cette année, un certain nombre d'acheteurs d'entreprises ont choisi de se retirer d'accords antérieurs conclus à l'amiable, tandis que d'autres ont complètement reporté des rachats importants.

"Je ne pense pas que nous ayons encore touché le fond. Le marché d'aujourd'hui est juste un peu partout et les gens sont encore un peu effrayés", a déclaré Melissa Sawyer, responsable mondiale du groupe M&A chez Sullivan & Cromwell LLP.

Pourtant, quelques grandes transactions ont été signées au cours du trimestre.

Parmi les transactions notables, citons l'acquisition par Adobe Inc. de l'éditeur de logiciels de conception Figma pour 20 milliards de dollars et la prise de contrôle par Oak Street de la société d'investissement immobilier Store Capital Corp pour 14 milliards de dollars.

En Grande-Bretagne, où la livre a atteint son plus bas niveau historique par rapport au dollar le 26 septembre, la proposition de rachat de la société britannique de logiciels Aveva par Schneider Electric, pour un montant de 9,5 milliards de livres, a constitué une rare tentative de relance de l'activité sur le plus grand marché européen des fusions et acquisitions.

Pour un graphique interactif, cliquez ici : https://tmsnrt.rs/3SHgjk5

DISLOCATION DES DEVISES

Alors que les valorisations s'effondrent, les acheteurs américains ont jusqu'à présent adopté une attitude prudente en ce qui concerne les transactions à l'étranger et les paris sur les devises, dans un contexte d'inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique en Europe.

"La dislocation des devises peut créer de l'opportunisme. Mais si vous êtes un acheteur américain, vous devez également examiner la thèse de la création de valeur à long terme et, à l'heure actuelle, vous n'obtiendrez aucun avantage des bénéfices en livres sterling de votre cible, qui ont été affaiblis par les dernières fluctuations monétaires", a déclaré Dwayne Lysaght, co-responsable des fusions et acquisitions EMEA chez JPMorgan.

La confiance des entreprises dans le fait que les marchés sont favorables à la conclusion de transactions - largement considérée comme l'indicateur principal de l'activité de fusion et d'acquisition - s'est effondrée alors qu'une récession de longue durée se profile.

"Vous avez toute une génération de personnes qui n'ont pas vu les taux d'intérêt augmenter aussi précipitamment et personne ne sait vraiment où cela s'arrêtera. Cela pourrait avoir un impact énorme, non seulement sur les valorisations, mais aussi sur l'économie sous-jacente", a déclaré Matthew Abbott, co-président mondial du groupe M&A chez Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

À l'avenir, les négociateurs s'attendent à davantage de rapprochements nationaux, principalement financés par des actions, pour aider les entreprises à résister à la tempête.

"En réaction aux pressions macroéconomiques, certaines grandes fusions par actions seront certainement envisagées comme un moyen de gagner en efficacité et de lutter contre la croissance molle du chiffre d'affaires et l'inflation de la base de coûts. La justification des transactions reposera sur la capacité à supprimer des coûts et à traiter les chevauchements opérationnels", a déclaré Derek Shakespeare, président de EMEA M&A chez Deutsche Bank.

Entre-temps, certaines entreprises pourraient réaliser des transactions hostiles si les conseils d'administration ne sont pas disposés à jouer le jeu.

"Du côté des fusions et acquisitions publiques, (les démarches proactives) peuvent conduire à une activité plus agressive ou hostile où les acheteurs n'acceptent pas un refus et décident de s'adresser directement aux actionnaires", a déclaré Marc-Anthony Hourihan, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez UBS.

Pourtant, les transactions doivent passer par une période de gestation plus longue en raison de la surveillance antitrust accrue, en particulier dans des secteurs tels que la Big Tech.

La longueur des examens réglementaires a poussé les acheteurs à proposer des "reverse break-up fees" qu'ils devraient payer s'ils n'étaient pas en mesure de conclure la transaction.

"Les indemnités de rupture inversées sont une technique contractuelle que nous utilisons pour aider les gens à surmonter leur crainte de résultats farfelus et imprévisibles de la part des régulateurs", a déclaré Sawyer de Sullivan & Cromwell. (1 $ = 0,9033 livre)