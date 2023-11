Alors que la plus grande journée de shopping en ligne de l'année aux États-Unis a débuté lundi, les personnes à la recherche de réductions ont utilisé leurs téléphones et ordinateurs portables pour acheter des appareils électroniques, des vêtements, des jouets, des bijoux, des appareils électroménagers et même des produits d'hygiène personnelle.

Selon Adobe Analytics, l'afflux de visiteurs et de transactions en ligne pourrait se traduire par une dépense record de 12 milliards de dollars de la part des acheteurs américains à l'occasion du Cyber Monday. Cela représenterait une augmentation de 5,4 % par rapport à l'année dernière.

Les détaillants devraient proposer des réductions de prix moyennes de 30 % sur les produits électroniques et de 19 % sur les meubles. "Nous constatons de très fortes réductions", a déclaré Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights, qui suit les données via le service Experience Cloud d'Adobe pour les plateformes de commerce électronique.

"Vous avez des consommateurs qui sont très sensibles aux prix et consciencieux, et qui veulent s'assurer qu'ils font la meilleure affaire possible.

Amazon a commencé à commercialiser ses offres du Cyber Monday dès samedi, avec notamment des réductions allant jusqu'à 46 % sur certains appareils de cuisine Instant Pot, 37 % sur certains blenders Vitamix et 35 % sur des appareils Amazon, dont une Amazon Fire TV de 55 pouces.

Walmart, désireux de conquérir des parts de marché, a baissé ses prix dans la nuit de dimanche à lundi, rejoignant ainsi la tendance des détaillants à proposer des remises anticipées lors des principales journées de shopping.

Plus de la moitié des achats en ligne effectués lundi le seront probablement sur des appareils mobiles, selon Adobe, qui affirme disposer d'une fenêtre sur les données de transaction de 85 % des 100 plus grands détaillants en ligne. Pour les fêtes de fin d'année, les transactions par téléphone portable pourraient pour la première fois dépasser les achats effectués à partir d'ordinateurs de bureau.

Les acheteurs de dernière minute pourraient dépenser 4 milliards de dollars rien qu'entre 18 heures et 23 heures, a déclaré M. Pandya, "car les consommateurs craindront que les rabais diminuent après cela".

M. Pandya a déclaré qu'il surveillerait si les acheteurs de la saison des fêtes de lundi continueraient à "se tourner vers des produits moins chers" dans certaines catégories, une tendance qu'il a remarquée au début de l'année.

"Parce que les gens achètent des cadeaux pour d'autres personnes, ils semblent s'étirer un peu plus et faire des folies", a-t-il dit, et les rabais importants des détaillants pourraient leur permettre d'éviter de "substituer des articles moins chers".

De nombreux "détaillants ont vraiment réduit leurs niveaux de stocks pour préserver leur capital et augmenter leurs marges", a déclaré Rob Garf, vice-président et directeur général de la vente au détail chez Salesforce, qui suit les données circulant par le biais de son service de commerce électronique Commerce Cloud.

"Le risque que prennent les consommateurs en attendant trop longtemps est qu'un produit ne soit plus disponible au moment où ils vont l'acheter", a déclaré M. Garf. (Reportage de Vanessa O'Connell ; Rédaction de David Gregorio)