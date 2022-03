Les craintes de hausse des taux s'apaisent mais l'Ukraine assombrit les perspectives boursières

Les inquiétudes liées au conflit ont pesé sur le S&P 500 vendredi, l'indice ayant réduit la hausse de 5,2 % qu'il avait enregistrée depuis son plus bas niveau intrajournalier du 24 février.

Les mouvements en dents de scie sont dus au fait que les investisseurs espèrent que la Fed relèvera les taux moins sévèrement que prévu et qu'ils s'inquiètent de l'inflation et de la hausse des prix des matières premières, alimentée par les sanctions contre la Russie, l'un des plus grands exportateurs de matières premières au monde.

Les investisseurs ont pratiquement éliminé les chances d'une forte hausse des taux de 50 points de base en mars, ce qui a donné un coup de pouce aux valeurs technologiques et de croissance qui avaient été malmenées ces dernières semaines par l'anticipation d'un durcissement de la Fed. Parmi celles-ci, les actions de la société de logiciels Adobe ont progressé de plus de 5 % depuis la semaine dernière, et celles de Microsoft de plus de 3 % sur la même période.

"Le marché boursier a été soutenu par les attentes d'une Fed moins agressive et de rendements plus faibles dans l'ensemble. La menace d'une hausse des taux d'intérêt s'est quelque peu éloignée", a déclaré Brad Neuman, directeur de la stratégie de marché chez Alger.

L'impact de la modération des rendements a été évident sous la surface du marché. Depuis la veille du jour où la Russie a lancé son invasion la semaine dernière, l'indice de croissance S&P 500, qui comprend de nombreuses actions à plus longue durée de vie, fortement influencées par la hausse des rendements, a augmenté de 2,6 %, contre 2,3 % pour l'indice de valeur correspondant. Cet écart s'est resserré vendredi, alors que le marché général chutait.

Entre-temps, les préoccupations géopolitiques ont propulsé les prix du pétrole, faisant craindre un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation à long terme. Les prix du brut américain ont dépassé 115 dollars le baril cette semaine et ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2008, tandis que d'autres produits de base comme le blé ont également bondi.

"La Fed sera moins agressive maintenant que la Russie a envahi l'Ukraine à court terme, mais le problème auquel la Fed est confrontée n'a pas été amélioré", a déclaré Neuman. "En fait, il a été exacerbé".

La semaine prochaine, les investisseurs surveilleront les données sur l'inflation américaine, qui seront publiées jeudi. En janvier, les prix à la consommation ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis près de quatre décennies.

Pour l'instant, cependant, la hausse des rendements du Trésor américain, qui évoluent à l'opposé des prix des obligations, est au point mort. Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a augmenté de plus de 50 points de base au début de l'année pour atteindre 2,065 %, mais il a depuis reculé pour s'établir à 1,74 %.

Jeudi, les stratèges de Citigroup ont relevé leur note sur les actions américaines, fortement pondérées en valeurs technologiques, à surpondérer, les décrivant comme des valeurs de croissance "classiques".

"Les valeurs de croissance ont été touchées par la hausse des rendements réels, mais elles devraient bénéficier d'un renversement de tendance", ont écrit les stratèges de Citi dans une obligation.

À l'inverse, les valeurs financières sensibles aux rendements ont souffert, l'indice bancaire du S&P 500 ayant perdu près de 8 % depuis la semaine dernière.

Truist Advisory Services a abaissé cette semaine sa note sur le secteur financier à "neutre", tout en relevant ses notes sur deux groupes défensifs, les biens de consommation de base à "surpondérer" et les services publics à "neutre".

"En raison de ce qui se passe à l'étranger, cela complique la situation mondiale", a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements de Truist. "L'économie mondiale sera un peu plus lente, plafonnant les taux, et en soi, c'est un élément négatif pour les financières."

Certains investisseurs se sont méfiés du rebond des actions. Le Wells Fargo Investment Institute réévalue ses objectifs de prix des actifs à la suite de la tourmente ukrainienne, "mais nous ne voulons pas réagir de manière excessive lorsque l'incertitude est si élevée", a déclaré Sameer Samana, senior global market strategist chez Wells.

"Avec la géopolitique toujours présente, il sera difficile pour le marché de faire des progrès significatifs", a-t-il ajouté.