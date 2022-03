Les futures glissent en raison de l'attention portée aux perspectives des taux américains et à la crise ukrainienne.

Ce pivot hawkish s'inscrit dans la lignée des commentaires du président Jerome Powell lundi et intervient une semaine seulement après que la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018. Il est prévu que Powell s'exprime à nouveau plus tard dans la journée.

Les traders voient désormais le taux des fonds fédéraux augmenter dans la fourchette 2,25 %-2,5 % d'ici la fin de l'année, soit plus que le 1,9 % suggéré par les prévisions de la Fed la semaine dernière, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait qu'une forte hausse des taux sur une courte période pourrait nuire à la croissance économique.

Les grandes banques se sont échangées de façon mitigée dans les échanges de prémarchés, Wells Fargo ayant baissé de 0,2 % après avoir fortement progressé lors de la session précédente.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a terminé en hausse de 2 % mardi, les actions des sociétés technologiques et d'autres grands noms de la croissance ayant prolongé leur rebond.

Tesla Inc. a chuté de 1,5 % pour mener les pertes parmi les sociétés de croissance mégacap. Le titre avait grimpé d'environ 8 % au cours de la séance précédente après que le constructeur de voitures électriques ait livré ses premières voitures de fabrication allemande dans son usine de Gruenheide.

Les valeurs énergétiques, le secteur le plus performant du S&P depuis le début de l'année, ont repris leur marche en avant après avoir soufflé un peu mardi. Occidental Petroleum a mené les gains, en hausse de 2,1 %, alors que le pétrole brut Brent a dépassé les 117 $ le baril en raison des inquiétudes croissantes concernant l'offre dues aux sanctions sur les produits pétroliers russes. [O/R]

Le président américain Joe Biden s'est rendu en Europe mercredi pour un sommet d'urgence de l'OTAN sur l'Ukraine, où l'invasion des troupes russes est bloquée, les villes sont bombardées et le port assiégé de Mariupol est en flammes.

À 6 h 43 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 117 points, soit 0,34 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 19,25 points, soit 0,43 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 92,75 points, soit 0,63 %.

GameStop Corp, qui a été au cœur du rallye des actions mèmes l'année dernière, a bondi de 11,7 % après que la société d'investissement du président Ryan Cohen a acheté 100 000 actions du détaillant de jeux vidéo.

Adobe Inc. a glissé de 2,9 % après avoir prévu des recettes et des bénéfices en baisse pour le deuxième trimestre et a averti que son activité de médias numériques serait touchée en Ukraine.