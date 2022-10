Les nouveaux outils logiciels d'Adobe visent à faciliter la création de contenu 3D pour le métavers

Avec ses outils de conception graphique et de retouche photo, Adobe a longtemps dominé le marché de la création de contenu bidimensionnel, une position qu'elle a cherché à protéger en dépensant 20 milliards de dollars en espèces et en actions le mois dernier pour acheter son rival Figma, dans le cadre du plus gros rachat jamais réalisé par une société privée de logiciels.

Mais ces dernières années, Adobe a également investi dans la création de contenu tridimensionnel, un domaine dominé par des entreprises axées sur les jeux vidéo comme Unity Software Inc. Ce type de contenu devrait occuper une place prépondérante dans le métavers, le monde virtuel sur lequel Meta Platforms Inc. et d'autres comptent pour la croissance future de leurs revenus.

Mais la création d'objets tridimensionnels a longtemps exigé beaucoup de travail de la part des artistes, et Adobe a lancé mardi deux outils destinés à accélérer et à faciliter la création d'objets numériques.

L'outil "3D Capture" d'Adobe permet aux utilisateurs de prendre une série de photos d'un objet du monde réel avec presque n'importe quel appareil photo - y compris les smartphones - puis de fusionner les photos en un objet numérique tridimensionnel. Une des premières utilisations du logiciel sera le commerce électronique, où, par exemple, un vendeur de chaussures pourrait laisser les utilisateurs avec la réalité augmentée essayer virtuellement des baskets pour voir comment elles se présentent à leurs pieds, a déclaré François Cottin, directeur principal du marketing pour Substance 3D et metaverse chez Adobe.

"Ce n'est qu'avec la réalité augmentée et avec la 3D que vous pouvez faire cela", a déclaré Cottin.

Le deuxième outil Adobe publié mardi permet aux artistes de passer de l'édition d'un objet tridimensionnel sur un ordinateur de bureau à sa manipulation avec leurs mains dans un casque de réalité virtuelle. Le logiciel permet aux artistes virtuels d'obtenir une sensation similaire à celle de la sculpture sur argile, qui reste utilisée pour concevoir des voitures et d'autres objets, tout en ayant la précision du travail sur ordinateur, a déclaré M. Cottin.

"Sauter de l'un à l'autre est extrêmement, extrêmement utile", a déclaré M. Cottin.