Les systèmes d'imagerie IA d'Adobe et de Nvidia visent à résoudre les questions de droits d'auteur

Adobe Inc a ajouté l'intelligence artificielle à certains de ses logiciels les plus populaires, notamment Adobe Photoshop et Adobe Illustrator, afin d'accélérer le processus de génération d'images et d'effets de texte, en précisant que les créateurs dont les œuvres ont été utilisées par les outils pourront être rémunérés.

Nvidia Corp a dévoilé son propre service, appelé "Picasso", qui utilise l'IA pour générer des images, des vidéos et des applications 3D à partir de descriptions textuelles. Nvidia a entraîné la technologie sur des images sous licence de Getty Images, Shutterstock Inc. et Adobe, et prévoit de verser des redevances.

Il s'agit d'une étape importante dans la tension permanente entre les droits des détenteurs de droits d'auteur et les technologies émergentes. La technologie de génération d'images est "entraînée" sur des milliards d'images, mais la question de savoir si cette utilisation est légalement autorisée n'est pas toujours claire.

Au début de l'année, Getty Images a intenté un procès à Stability AI, créateur du programme libre de génération d'art Stable Diffusion, au motif qu'il avait copié sans autorisation plus de 12 millions d'images de sa base de données.

"Cette collaboration (avec Nvidia) témoigne de la faisabilité d'un développement responsable de l'IA et de la nature unique du contenu et des données de Getty Images", a déclaré Craig Peters, PDG de Getty Images, à Reuters dans un courriel.

"Cela va dans le sens de notre conviction que l'IA générative est un outil passionnant qui devrait être basé sur des données autorisées, des visuels et la vie privée des individus."

La nouvelle fonctionnalité d'Adobe améliorée par l'IA, appelée "Firefly", permet aux utilisateurs d'utiliser des mots pour décrire les images, les illustrations ou les vidéos que son logiciel créera. L'IA ayant été entraînée sur des images Adobe Stock, des contenus sous licence ouverte et des contenus plus anciens dont les droits d'auteur ont expiré, les créations qui en résultent sont sûres pour une utilisation commerciale, selon l'entreprise.

L'entreprise plaide également en faveur d'une étiquette universelle "do not train" qui permettrait aux photographes de demander que leur contenu ne soit pas utilisé pour entraîner les modèles.

"Nous souhaitons vivement rendre ce système convivial pour les créateurs", a déclaré à Reuters Ely Greenfield, directeur de la technologie pour les médias numériques chez Adobe.

Si les utilisateurs d'Adobe demandent au système une image dans le style d'un artiste particulier, "il ne générera pas une image qui imite le style de cette personne", a déclaré M. Greenfield. "En tant qu'artiste, vous pouvez marchandiser cela. Si quelqu'un veut utiliser votre style, vous pouvez vendre à un client le droit d'utiliser votre style.

Le générateur d'images AI Picasso de Nvidia fait partie d'une collection de produits cloud alimentés par l'IA dévoilés lors de la conférence des développeurs de la GTC.

Greg Estes, vice-président des programmes de développement de Nvidia, a déclaré à propos de la collaboration avec des partenaires tels que Getty : "C'est la base pour avoir quelque chose d'intéressant pour le marché".

"En effet, d'autres fournisseurs de logiciels ou entreprises ne veulent pas être impliqués (dans l'IA génératrice d'images) sans connaître la provenance des images d'entraînement sous-jacentes.

Jun-Yan Zhu, professeur adjoint à l'Institut de robotique de Carnegie Mellon, a déclaré qu'il n'était pas inhabituel que les modèles d'IA à source ouverte s'entraînent sur des milliards d'images. Un certain nombre de facteurs, notamment la notoriété d'un photographe ou le fait que l'ensemble de données d'entraînement soit accessible au public, déterminent si les photographes savent que leurs œuvres ont été échantillonnées, a-t-il ajouté.

M. Zhu a déclaré qu'il espérait que les photographes et les artistes pourraient finalement bénéficier de l'utilisation de cette technologie pour obtenir une licence pour leur style artistique.

"Les moyens de subsistance des créateurs de contenu dépendent du respect des droits de propriété intellectuelle et de la valeur de leurs efforts créatifs", a déclaré M. Peters de Getty.

"Nous pensons que l'innovation et la créativité se développent dans un environnement où les artistes, les photographes, les vidéastes et les créateurs du monde entier peuvent être rémunérés équitablement pour leur travail, en particulier lorsqu'il est utilisé à des fins commerciales.

(Cet article a été corrigé pour préciser que les outils de génération d'images d'Adobe n'ont pas été développés dans le cadre d'un partenariat avec Nvidia, au paragraphe 3).