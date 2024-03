Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - logiciels de médias numériques (72,9%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ; - logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (25,1%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ; - autres (2%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (93,1%), de services (3,9% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,3%), Amériques (5,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,1%) et Asie-Pacifique (15,7%).

Secteur Logiciels