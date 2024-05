Regulatory News:

Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce la tenue de son assemblée générale annuelle (« AGM ») le 13 juin 2024 à 10h30, dans les bureaux du cabinet Jones Day, à l’Hôtel de Talleyrand, 2 rue Saint Florentin, 75001 Paris.

L’avis de réunion valant convocation a été publié le lundi 6 mai 2024 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée.

L’ensemble de la documentation concernant l’assemblée est à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur le site internet de la Société :

https://www.adocia.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/

Précisions sur l’AGM

Seuls les actionnaires ayant procédé à l’inscription en compte de leurs titres au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date fixée pour l’AGM, à zéro heure, heure de Paris, pourront participer physiquement à l’AGM. Pour les actionnaires détenant des actions au porteur, leur intermédiaire habilité devra leur fournir une « attestation de participation ». Cette attestation devra être jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration pour les actionnaires souhaitant se faire représenter ou voter par correspondance. L’attestation de participation pourra se substituer à la carte d’admission pour les actionnaires souhaitant être physiquement présents à l’assemblée générale mixte.

Les questions écrites des actionnaires devront être reçues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale mixte par lettre recommandée, au siège social, ou par courriel à l’adresse suivante : ag2024@adocia.com. Les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte pour être traitées et doivent être adressées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité.

La société dispose d’un large portefeuille de candidats-médicaments issus de quatre plateformes technologiques propriétaires : 1) Une technologie, BioChaperone®, pour le développement d’insulines de nouvelle génération et de combinaisons associant différentes hormones ; 2) AdOral®, une technologie de délivrance orale de peptides ; 3) AdoShell®, un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules, avec une première application aux cellules pancréatiques et 4) AdoGel®, pour la libération longue durée d’agents thérapeutiques.

Adocia détient plus de 25 familles de brevets. Installée à Lyon, l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. Adocia est une société cotée sur le marché Euronext™ Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2024 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com) et notamment aux incertitudes inhérentes au besoin en fonds de roulement à court ou moyen terme d’Adocia, à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente qui pourraient impacter les besoins de financement à court terme de la Société et à sa capacité de lever des fonds supplémentaires.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date.

La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

