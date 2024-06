Des données précliniques exclusives ont été sélectionnées pour être présentées à l'ADA sur trois des programmes innovants d'Adocia : AdoShell®, dont l’objectif est de proposer un traitement curatif aux personnes atteintes de diabète de type 1 par transplantation d’îlots de Langerhans humains ou d’iPSCs1, progresse vers un premier essai chez l'homme AdOral® est une technologie de délivrance orale, qui pourrait améliorer la biodisponibilité du semaglutide par rapport au Rybelsus®, et qui s'applique à une large gamme de peptides thérapeutiques AdoGel® pourrait permettre une libération continue du semaglutide avec une injection mensuelle, offrant une alternative à la formulation hebdomadaire actuelle

Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC) (Paris:ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, a le plaisir d'annoncer que des données exclusives issues de trois plateformes technologiques innovantes d'Adocia ont été sélectionnées pour être présentées au format poster lors des 84ème sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) qui se tiendra du 21 au 24 juin 2024 à Orlando, en Floride.

La réunion annuelle de l'ADA est la plus grande réunion scientifique au monde pour les cliniciens et les chercheurs du domaine du diabète, de l'obésité et des maladies métaboliques.

Les résumés sont publiés en ligne sur le site du journal Diabetes® et les présentations ePoster seront disponibles pour les participants à la conférence à partir du vendredi 21 juin 2024. Les posters seront exposés dans le hall des posters, Ouest A4-B2.

AdoShell®, un système d'encapsulation non fibrotique pour la transplantation d'îlots de Langerhans humains, montre des résultats prometteurs pour une application clinique en tant que traitement curatif du diabète de type 1.

Xavier Gaume, Romain Besnard, Julie Brun, Nathalie Leclerc, Camille Gautier, Ouardane Jouannot, Nicolas Laurent, Anne-Lise Gaffuri, Rosy Eloy, Karim Bouzakri (CEED, Strasbourg, France), Olivier Soula

Présentation 1504-P : samedi 22 juin, 12h30-13h30 (ET)

AdoShell® vise à guérir le diabète par thérapie cellulaire (transplantation d’îlots de Langerhans) sans avoir recours à l'immunosuppression. AdoShell® est une matrice facilement implantable et entièrement récupérable, basée sur un film d'hydrogel perméable qui permet la diffusion de l'insuline tout en protégeant de l'invasion des cellules immunitaires. La transplantation allogénique d'îlots de rat chez des rats diabétiques immunocompétents a déjà démontré la survie des îlots encapsulés, la sécrétion d'insuline et la régulation de la glycémie.

La compatibilité avec les îlots humains, la tolérance locale et la possibilité d'administrer une dose thérapeutique ont été étudiées pour répondre aux exigences d'une première étude chez l'homme. Les résultats de ces études démontrent qu'AdoShell® Islets est adapté pour une évaluation clinique.

AdOral®, une plateforme polyvalente pour améliorer l'absorption des peptides par voie orale

Gregory Blache, Anne-Lise Gaffuri, Martin Gaudier, Sana Hakim, Audrey Maréchal, Ulysse Naessens, Romain Noël, Olivier Soula

Présentation 1677-P : lundi 24 juin, 12h30 – 13h30 (ET)

AdOral® est une plateforme de délivrance orale basée sur un mécanisme d'action non spécifique via un passage paracellulaire au niveau de l'intestin, ce qui améliore l'absorption. Le mécanisme d’action d'AdOral® et son effet de perméation ont été évalués in vitro et in vivo sur plusieurs peptides, et comparés au SNAC (la technologie utilisée pour Rybelsus®). AdOral® est une plateforme polyvalente et performante qui pourrait conduire à des formulations orales pour une large gamme de peptides thérapeutiques.

Développement d'une formulation de semaglutide en une prise par mois à partir d'un hydrogel injectable et biodégradable innovant

Olivier Soula, Claire Mégret, Romain Besnard, Audrey Marechal, Sana Hakim, Jenny Erales, Ulysse Naessens, Maud Fumex, Martin Gaudier, Emmanuel Dauty

Présentation 1674-P : lundi 24 juin, 12h30 - 13h30 (ET)

AdoGel® est une technologie basée sur des hydrogels injectables, composés de polymères réticulés dégradables qui permet une libération prolongée de peptides solubles sur une durée de 1 à 3 mois. Une formulation du semaglutide avec AdoGel® a été testée sur des rats. Les résultats ont montré qu'une libération continue de semaglutide sur un mois est réalisable et pourrait être un réel avantage pour l'observance des patients en limitant la fréquence des injections, en réduisant les effets secondaires et en améliorant l'efficacité.

Note : toutes les informations contenues dans les résumés soumis doivent être considérées comme préliminaires et sujettes à modification jusqu'à ce que les données et observations de l'étude soient entièrement présentées lors des 84ème sessions scientifiques de l'ADA. Elles sont soumises à un embargo jusqu'au 21 juin 2024, à 18h30 (ET).

A propos des sessions scientifiques de l’ADA

Les Sessions Scientifiques de l’American Diabetes Association constituent la plus grande conférence au monde sur le diabète, rassemblant plus de 11 000 médecins, scientifiques, chercheurs et professionnels de santé de renommées internationales. Cette conférence présente les dernières découvertes scientifiques sur le diabète, avec plus de 200 sessions et 2 000 présentations de recherches originales.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité.

La société dispose d’un large portefeuille de candidats-médicaments issus de quatre plateformes technologiques propriétaires : 1) Une technologie, BioChaperone®, pour le développement d’insulines de nouvelle génération et de combinaisons associant différentes hormones ; 2) AdOral®, une technologie de délivrance orale de peptides ; 3) AdoShell®, un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules, avec une première application aux cellules pancréatiques et 4) AdoGel®, pour la libération longue durée d’agents thérapeutiques.

Adocia détient plus de 25 familles de brevets. Installée à Lyon, l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. Adocia est une société cotée sur le marché Euronext™ Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2024 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com) et notamment aux incertitudes inhérentes au besoin en fonds de roulement à court ou moyen terme d’Adocia, à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente qui pourraient impacter les besoins de financement à court terme de la Société et à sa capacité de lever des fonds supplémentaires.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date.

La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

1 iPSC : induced pluripotent stem cells = cellules souches pluripotentes induites

