Position de trésorerie de 10,3 millions d’euros au 30 juin 2024 Poursuite des discussions de partenariat sur le M1Pram avec Sanofi Fin de l’étude de phase 3 sur BioChaperone® Lispro attendue en décembre, étape associée à un paiement de 10 millions de dollars Evènements post-période : Trésorerie portée à près de 13 millions d’euros à ce jour, avec l’encaissement de 3,4 millions d’euros au titre du remboursement du CIR1 2023 Arrêt du programme BioChaperone® Combo par Tonghua Dongbao pour des raisons stratégiques

Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du second trimestre 2024 et fait le point sur ses activités.

« Je suis confiant quant à la signature de futurs partenariats, car notre portefeuille de produits s’inscrit pleinement dans les marchés en plein essor de l’obésité et de la thérapie cellulaire du diabète », déclare Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. « Après le M1Pram, nos technologies AdoGel, AdOral et BioChaperone, répondent parfaitement aux enjeux de formulation des nouvelles molécules de l’obésité : diminuer le nombre d’injections voire les supprimer, et combiner les hormones pour améliorer l’efficacité et la qualité de la perte de poids ».

« Dans un contexte financier difficile pour les Biotechs, Adocia a réussi à maintenir sa position de trésorerie à près de 13 millions d’euros au 24 juillet 2024, ce qui nous permet de conduire l’ensemble des activités définies dans notre plan opérationnel ambitieux », a ajouté Valérie Danaguezian, Directeur Administratif et Financier d’Adocia. « En effet, le PACEO confié à Vester Finance, second actionnaire d’Adocia, a fonctionné comme nous l’avions anticipé avec 6 millions d’euros encaissés à date, avec un cours moyen de 8€ et une dilution maitrisée de près de 5%. Les conditions prévues par le PACEO offrent une grande flexibilité dans sa gestion, mais nous privilégions la signature de partenariats ».

Résultats financiers du 2nd trimestre 2024

Les principaux chiffres financiers du trimestre sont les suivants :

DÉTAIL DU CHIFFRE D’AFFAIRES

En milliers d'euros, normes IFRS (non audité) 30/06/2024

(3 mois) 30/06/2023

(3 mois) 30/06/2024

(6 mois) 30/06/2023

(6 mois) Revenues des licences 0 52 0 161 Contrat de recherche et de collaboration 0 763 0 1 466 CHIFFRE D'AFFAIRES 0 815 0 1 627

Adocia n’a pas reconnu de chiffre d’affaires sur le premier semestre 2024.

L’an dernier, sur la même période, le chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros reflétait les revenus liés à l’étude de faisabilité en cours sur AdOral® ainsi que les prestations fournies par Adocia dans le cadre de la collaboration signée avec Tonghua Dongbao pour la conduite de trois études cliniques en Europe sur le projet BioChaperone® Combo.

Situation de trésorerie nette

La trésorerie de la Société s’élève à 10,3 millions d’euros au 30 juin 2024, comparée à 13,0 millions d’euros au 31 décembre 2023. Cette position inclut 2 millions d’euros reçus lors du placement privé en mars 2024, et 5,9 millions d’euros dans le cadre de l’utilisation du PACEO (via l’émission de 745 000 actions sur un maximum de 1,7 millions d’actions prévues au contrat).

La consommation de trésorerie liée aux activités du premier semestre 2024 s’élève à 10,6 millions d’euros, similaire à celle de l’an dernier sur la même période et à périmètre comparable (en retraitant l’encaissement lié au Crédit Impôt Recherche).

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16) s’élèvent à 5,7 millions d’euros au 30 juin 2024, inchangées par rapport au 31 décembre 2023. Elles correspondent à la dette du PGE (Prêt Garanti par l’Etat), dont les prochains remboursements auront lieu à partir du troisième trimestre 2024, avec une maturité à août 2026.

La position de trésorerie au 30 juin 2024 de 10,3 millions d’euros permet de financer les activités de la Société jusqu’au troisième trimestre 2025, sans tenir compte des revenus éventuels générés par les partenariats existants ou futurs, mais en considérant l’utilisation de l’intégralité de la ligne de financement en fonds propres signée en mars 2024 avec Vester Finance sous la forme d’un PACEO2.

Adocia est toujours en négociation exclusive avec Sanofi en vue d’un partenariat mondial sur M1Pram et attend un paiement d’étape de 10 millions de dollars lié à l’avancée du projet BioChaperone® Lispro en partenariat avec Tonghua Dongbao.

Fait marquant post période

Adocia a reçu, le 10 juillet 2024, l’intégralité de son Crédit d’Impôt Recherche (CIR) dû au titre de 2023 pour un montant de 3,4 millions d’euros. Cela porte la trésorerie au 24 juillet 2024 à près de 13 millions d’euros.

Faits marquants du 2nd trimestre 2024

Renforcement du Management

Mathieu-William Gilbert a été nommé au poste de Directeur des Opérations. Il occupait préalablement des positions de Vice-Présidence et de Direction Générale au sein du laboratoire Novo Nordisk. Il vient renforcer l’équipe de direction d’Adocia dans le cadre du projet de transformation stratégique de la Société. Il supervisera ainsi les opérations d'Adocia et contribuera à accélérer son développement et sa croissance.

M1Pram

A la suite de l’accord signé en juillet 2023 entre Sanofi et Adocia, les négociations se poursuivent afin de structurer un partenariat au niveau mondial. L’accord d’exclusivité est toujours en vigueur.

M1Pram est une association fixe d’analogues de l’insuline et de l’amyline qui a pour ambition de répondre au besoin médical non couvert de l’obésité chez les personnes insulino-dépendantes.

La préparation du programme clinique de phase 2b aux Etats-Unis, prévoyant l’inclusion de 140 patients ayant un diabète de type 1 et un IMC>30kg/m², poursuit son cours.

BioChaperone® Lispro - partenariat avec Tonghua Dongbao

La revue de pipeline effectuée par Tonghua Dongbao a confirmé la place importante occupée par BioChaperone® Lispro. Le programme de phase 3, mené en Chine sur 1500 personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2, poursuit son cours, avec la dernière visite du dernier patient (LPLV) qui est prévue à ce jour au deuxième semestre 2024. La réalisation effective de cette étape importante déclenchera un paiement de 10 millions de dollars au bénéfice de la Société. L’accord de licence prévoit également le versement de 20 millions de dollars supplémentaires conditionnés par l’approbation règlementaire de BioChaperone® Lispro, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes.

AdoShell® Islets

La plateforme AdoShell®, biomatériau immunoprotecteur pour la thérapie cellulaire, suscite l’intérêt de potentiels partenaires pharmaceutiques avec lesquels des discussions se poursuivent.

Sur le second trimestre 2024, les équipes se sont rendues à plusieurs congrès internationaux afin de partager des données précliniques : l’American Diabetes Association (ADA) à Orlando, et l’European Islet Study Group 2024 (EISG) à Helsinki. Le programme AdoShell® a également été sélectionné pour une présentation orale lors de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) qui se tiendra les 9-13 septembre à Madrid.

Adocia interagit avec les autorités réglementaires pour valider la réalisation d’une première étude clinique qui pourrait avoir lieu dès 2025.

AdOral®

Adocia a mis au point une technologie de délivrance orale de peptide, permettant de passer de formes injectables à des formes orales. Ce programme a également été mis en lumière au congrès de l’American Diabetes Association (ADA) pour son application au semaglutide (GLP-1). Le seul GLP-1 commercialisé sous forme orale à ce jour, Rybelsus®, a réalisé 2,7 milliards de vente en 20233. La délivrance orale est un facteur clé pour augmenter l’adhésion des patients à ces traitements, tant pour le diabète que pour l’obésité.

La technologie AdOral® est actuellement à l’étude sur les peptides de deux partenaires pharmaceutiques. Les résultats encourageants obtenus permettent de faire progresser les discussions pour déterminer les prochaines étapes de ces collaborations.

AdoGel®

Conçu pour permettre la délivrance longue durée de peptides, AdoGel® est actuellement à l’étude sur le semaglutide (GLP-1). Les GLP-1, ayant générés en 2023 plus de 37 milliards de dollars de chiffre d’affaires4, sont quasi exclusivement formulés pour des injections hebdomadaires. La technologie unique AdoGel® permettrait d’envisager des injections mensuelles, voire trimestrielles. Les résultats précliniques prometteurs obtenus ont été présentés aux congrès de l’American Diabetes Association (ADA) en juin et du Controlled Release Society (CRS) en juillet à Bologne.

Evènement post-période

BioChaperone® Combo

Le 10 juillet 2024, Tonghua Dongbao a annoncé5 sa décision de mettre fin au programme BioChaperone® Combo après avoir ré-évalué ses projets de R&D et en considérant les récents changements de l'environnement réglementaire et concurrentiel. Adocia reprend ainsi sans frais la pleine propriété des droits sur BioChaperone® Combo, qui avait démontré des résultats positifs lors de trois essais cliniques (CT046, CT047, CT048)6.

Le montant de 40 millions de dollars reçu à la signature de l’accord de licence le 26 avril 2018 est acquis et non-remboursable. Les équipes de Tonghua Dongbao et Adocia travaillent actuellement à la clôture opérationnelle et juridique du dossier.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité.

La Société dispose d’un large portefeuille de candidats-médicaments issus de quatre plateformes technologiques propriétaires : 1) Une technologie, BioChaperone®, pour le développement d’insulines de nouvelle génération et de combinaisons associant différentes hormones ; 2) AdOral®, une technologie de délivrance orale de peptides ; 3) AdoShell®, un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules, avec une première application aux cellules pancréatiques et 4) AdoGel®, pour la libération longue durée d’agents thérapeutiques.

Adocia détient plus de 25 familles de brevets. Installée à Lyon, l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. Adocia est une société cotée sur le marché Euronext™ Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2024 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com) et notamment aux incertitudes inhérentes au besoin en fonds de roulement à court ou moyen terme d’Adocia, à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente qui pourraient impacter les besoins de financement à court terme de la Société et à sa capacité de lever des fonds supplémentaires.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date.

La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

1 Crédit d’Impôt Recherche

2 Calculs établis sur la base d’un cours théorique de 7€ correspondant à la moyenne du cours de bourse de l’action Adocia sur les 30 derniers jours, appliqué à l’ensemble des actions restantes au PACEO.

3 Source : Global Data, basé sur les ventes consolidées

4 Source : Global Data, basé sur les ventes consolidées

5 Communiqué de presse, 10 juillet 2024, ADOCIA annonce que Tonghua Dongbao met fin à un des deux programmes en partenariat : BioChaperone® Combo

6 Communiqué de presse, 23 octobre 2023, ADOCIA et son partenaire Tonghua Dongbao annoncent les résultats positifs de trois essais cliniques sur BioChaperone Combo

