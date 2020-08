Adocia : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adocia, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, a annoncé avoir reçu l’approbation de BNP, HSBC, LCL et Bpifrance qui lui ont accordé un financement non dilutif sous forme de prêt garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 90% d’un montant total de 7 millions d’euros.Valérie Danaguezian, Directrice Financier d'Adocia, a déclaré: " Nous tenons à remercier Bpifrance et nos partenaires bancaires chez BNP, HSBC et LCL pour nous soutenir et nous accorder un prêt garanti par l'Etat (PGE). Dans ce contexte, nous sommes ravis que notre partenaire IPF Partners contribue également à soutenir la société en acceptant de réaménager les échéances de sa dette à hauteur de 2 millions d'euros. Ces deux opérations renforcent notre trésorerie de 9 millions d'euros, ce qui nous permet d'accélérer le programme clinique prévu dans notre plan opérationnel. "La Société a également obtenu de son partenaire IPF Partners un réaménagement de la dette contractée en 2019 pour un montant total de 15 millions d'euros. La Société bénéficie d'un différé de paiement des échéances de capital jusqu'en décembre 2021, ce qui représente un décalage de sortie de trésorerie de 12 mois à hauteur de 2 millions d'euros, les dates des échéances finales des deux tranches du prêt restant inchangées.En contrepartie de cet aménagement, le conseil d'administration d'Adocia, réuni le 20 juillet 20203 a attribué à titre gratuit au profit du fonds IPF Fund II SCA SICAV FIAR un nombre total de 35 005 bons de souscription d'actions (BSA), selon des termes et conditions similaires à ceux des BSA attribués à IPF Fund II SCA SICAV FIAR au titre du contrat principal, avec un prix d'exercice des BSA à 7,70 euros. Le nombre de BSA correspond à 15% du montant de capital reporté, soit 300 000 euros. A la date de ce communiqué, et hors ajustement éventuel du prix d'exercice des BSA, le nombre d'actions susceptibles d'être émises serait de 38 961 actions, soit environ 0,5% du capital social de la Société.