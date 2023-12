Adocia : A suivre aujourd'hui

Adocia affiche de loin la plus forte hausse du marché SRD en 2023. La biotech spécialisée dans le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques a gagné plus de 200% depuis le premier janvier 2023, à 12,12 euros après un plus haut à 16,16 euros fin aout. Le cours a décollé après l'annonce début juillet de la signature d'un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour le diabète et l'obésité. Le titre s'est régulièrement illustré par la suite comme plus forte hausse du marché SRD..



La biotech précisait alors Sanofi lui paierait 10 millions d'euros pour ce droit d'exclusivité, et qu'elle bouclait parallèlement une levée de fonds de 10 millions d'euros.



"L'accord de négociation exclusive conclu avec Sanofi sur M1Pram nous ouvre la perspective d'un partenariat très prometteur", a déclaré le directeur Olivier Soulal, jugeant que M1Pram "a le potentiel de devenir un blockbuster du fait de son positionnement unique qui vise à offrir un traitement de l'obésité à des personnes souffrant de diabète insulinodépendant, en remplaçant simplement leur insuline rapide".



2023 a vu la nomination d'Olivier Soula au poste de Directeur général par décision du Conseil d'administration réuni le 11 mai 2023. Directeur de la recherche puis directeur général délégué de la société, le nouveau patron est le fils de Gérard Soula, directeur général historique.