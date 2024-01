Adocia : A suivre aujourd'hui

Adocia (+190,68% à 11,54 euros)

Adocia a affiché de loin la plus forte hausse du marché SRD en 2023. La biotech spécialisée dans le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques a atteint un plus haut à 16,16 euros fin aout. Le cours a décollé après l'annonce début juillet de la signature d'un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour le diabète et l'obésité. Le titre s'est régulièrement illustré par la suite comme plus forte hausse du marché SRD.