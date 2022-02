Adocia : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Le chiffre d'affaires de l'année 2021 de 1,4 million d'euros reflète l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits tels que prévu au contrat en 2018. A la demande du partenaire, des prestations complémentaires ont été effectuées par les équipes d'Adocia notamment sur le projet BioChaperone

Le chiffre d'affaires de la Société provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre 2021.

Situation de trésorerie nette

La trésorerie de la Société s'élève à 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021, comparée à 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2020. La consommation nette de trésorerie sur l'année 2021 s'élève à 19,9 millions d'euros et se situe en dessous de celle de l'an dernier (22,5 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement).

Les dettes financières nettes (hors impacts instruments dérivés) s'élèvent à 33,3 millions d'euros

fin décembre 2021 contre 27,3 millions d'euros au 31 décembre 2020. L'augmentation de 6 millions d'euros provient essentiellement de l'opération de financement par obligations convertibles réalisée en octobre 2021 qui s'est traduite par un encaissement net de 6 millions d'euros. Une partie des obligations a été convertie à fin décembre, le solde étant porté en dettes selon les normes IFRS 9 et IAS 32.

Information complémentaire

Ce communiqué de presse reprend uniquement les éléments financiers clés de la société à savoir la trésorerie, la dette et le chiffre d'affaires. Les commentaires, les évènements marquants et l'avancée des projets seront détaillés dans le communiqué de presse prévu le 19 avril 2022.

A propos d'Adocia

Adociaest une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides thérapeutiques déjà approuvés pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques. Dans le domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d'Adocia est l'un des plus larges et des plus différenciés de l'industrie et comprend six produits en phase clinique et des produits en phase préclinique.

Le pipeline clinique d'Adocia comprend cinq formulations innovantes d'insulines pour le traitement du diabète : deux formulations d'insulines ultra-rapides basées sur l'insuline rapide lispro (BioChaperone® Lispro U100 et U200), une combinaison fixe de l'insuline lente glargine et de l'insuline à action rapide lispro (BioChaperone® Combo) et deux combinaisons d'insulines prandiales avec du pramlintide, un analogue de l'amyline (M1Pram et BioChaperone® LisPram). Le pipeline clinique inclut également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone® Glucagon) pour le traitement de l'hypoglycémie.

Le pipeline préclinique d'Adocia comprend des produits bi-hormonaux dans le traitement du diabète : une combinaison de l'insuline rapide aspart avec du pramlintide (BioChaperone® AsPram), une combinaison fixe associant de l'insuline glargine avec un analogue du récepteur au GLP-1 (BioChaperone® Glargine Liraglutide). A cela s'ajoutent trois produits multi-hormonaux dans le traitement de l'obésité : une combinaison de glucagon et d'exenatide (BioChaperone® GluExe), une combinaison de pramlintide et d'exenatide (PramExe) ainsi qu'une triple combinaison de pramlintide glucagon et exenatide (BioChaperone® PramGluExe).

Adocia appuie le développement de son portefeuille sur trois plateformes technologiques : 1) La plateforme BioChaperone® améliore l'efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques, tout en facilitant leur